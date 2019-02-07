مال وأعمال

اختتم فندق مارينا الكويت مؤخراً مشاركته في معرض «هوريكا الكويت 2019»، أكبر معرض تجاري دولي للفنادق والمطاعم والتموين والطعام وخدمات الضيافة في المنطقة.

وشهدت الفعالية عرضاً خاصاً لفنون الطهي شارك فيه كبار الطهاة من فنادق ومطاعم ومقاهي الكويت في العديد من المسابقات الشيّقة واستعرضوا خلالها مهاراتهم المتميزة في اعداد الطعام وتقديمه. وخضعت المسابقات للتقييم من قبل لجنة تحكيم دولية ضمت أعضاء من أوروبا والشرق الأوسط والشرق الأقصى.

واستعرض الطهاة من فندق مارينا الكويت مهاراتهم في عدة مسابقات، حيث حصدوا عدداً من الميداليات ومنها الميدالية الذهبية في مسابقة اعداد «قائمة العشاء المكونة من 6 أطباق» والميدالية الفضية في مسابقة «تقديم وعرض طبق الحلويات»؛ والميدالية الفضية في مسابقة «الطبق الآسيوي» والميدالية البرونزية عن مسابقة اعداد «المقبلات العربية الباردة والساخنة».

