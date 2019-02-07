مال وأعمال

أطلقت Ooredoo الكويت عرضا خاصا بمناسبة الأعياد الوطنية على باقة تجوال الانترنت الشهرية الغير محدودة Ooredoo Passport Monthly مقابل 20 د.ك. عند الاشتراك خلال شهر فبراير والباقة صالحة لمدة 30 يوماً. وستتيح للعملاء أثناء السفر استخدام الانترنت بلا حدود، وذلك في أكثر من 60 دولة حول العالم. يذكر بأن سعر باقة التجوال Ooredoo Passport Monthly غير المحدودة سيعود الى سعره المسبق مقابل 39 د.ك. شهريا.

تتيح باقة التجوال Ooredoo Passport Monthly غير المحدودة انترنت غير محدود أثناء السفر، مواكبة لزيادة استخدام العملاء لشبكات التواصل الاجتماعي لمشاركة أجمل اللقطات المرئية والمسموعة مع أحبائهم عبر الانترنت، وذلك من خلال سناب شات أو انستغرام.

وتعليقاً على ذلك، صرحت Ooredoo الكويت بأن هذه الباقة المطورة تلبية لمتطلبات العملاء الكرام، حيث تسعى الشركة باستمرار لتقديم باقات وخدمات مكملة لنمط استخدام العملاء وأسلوب حياتهم العصري، حيث إن الشركة تعمل وفق سياسة تسعى من خلالها لاثراء تجربة العملاء وتحقيق تطلعاتهم.

