مال وأعمال

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة، الشيخ عبدالله الاحمد، أن الكويت بحاجة الى مباني صديقة للبيئة مؤكدا في الوقت عينه على أهمية اعادة التدوير حفاظا على البيئة، مؤكدا أن الحفاظ عليها لا تقتصر على جهة واحدة بل انها بحاجة الى تعاون عدة جهات للوصول الى بيئة مستدامة في الكويت.

وأضاف الأحمد خلال افتتاح Project UCON يوم أمس، وهو معرض تصميم وانشاء مبنى الركاب 2 المصاحب له، مبينا أن هناك نقلة نوعية في مشروع المطار T2، مبينا أنهم يسعون من خلال هذه الملتقيات الى المزيد من الوعي البيئي والرؤية البيئية في جميع برامجهم، لافتا في الوقت نفسه الى ضرورة القيام بالدراسات البيئية والاجتماعية قبل تنفيذ أي مشروع مثال على ذلك قيام الاستشاريين الخاص بتنفيذ مبنى الركاب 2.

كما أشار الأحمد أن هناك نحو 400 متر مربع من المساحات تضيع بسبب المرادم والمخلفات والتي بالامكان استغلالها للاستفادة منها بدلا من هدرها، موضحا أن اعادة تدوير النفايات تجارة مربحة جدا حيث تم تأسيس 2 كيلومتر مربع في السالميلمصانع اعادة التدوير، متأملا من المساهمين والشركات والمصانع تقديم للهيئة العامة للصناعة والقيام باعادة تدوير نفايات دولة الكويت. وأشار الأحمد الى أنه آن الاوان لنشر ثقافة المباني الخضراء وانشاء المشاريع التي تحقق وفورات في استهلاك الطاقة وقف المخالفات التي تتسبب في انبعاث اوكسيد الكربون.

ليماك

من ناحيته، قال مدير مشروع مطار الكويت الجديد في شركة ليماك التركية ريتشارد ميريديث، إن شركة ليماك تقود كبرى المشاريع في مجال البناء والمقاولات وخاصة في بناء المطارات بما فيما مطار الكويت T2، مبينا أن مبنى مطار الكويت الجديد الذي سيعتبر ايقونة للكويت بين مشاريع المطارات في العالم وواحد من أهم مشاريع الانشاء والبنية التحتية في اطار خطة التنمية الكويتية، فهو مبنى ضخم بمساحة تقارب سبعمائة ألف متر مربع، ومصمم بأعلى المواصفات العالمية، وتصل قدرته الاستيعابية الى 25 مليون مسافر سنويا.

وتوقع ميريديث، أن الكويت ستكون مركزاً للأعمال في المستقبل، مشيرا الى أن شركة ليماك بدأت أعمالها في الكويت منذ عام 2009 في مجال المقاولات.واضاف ان المطار الجديد يهدف الى أن يصبح من أوائل المطارات في العالم التي تحصل على شهادة القيادة الذهبية في الطاقة والتصميم البيئي لفئة مباني الركاب، حيث سيجمع بين الخصائص الحرارية من الهيكل الخرساني مع قبة كبيرة تكسو سطح المبنى.

