مال وأعمال

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن رعايتها البلاتينية لمعرض التصميم والانشاء لمبنى الركاب 2 في مطار الكويت الدولي Project UCON، وهي المبادرة البيئية المُبتكرة التي تُسلّط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة من خلال التوعية بمفهوم اعادة التدوير، والتي تقام بالفترة من 6 13 فبراير الحالي في حديقة الشهيد تحت رعاية وحضور رئيس مجلس ادارة ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح ومدير مشروع المطار الجديد (مبنى الركاب 2) في وزارة الأشغال فيصل الأستاذ.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها البلاتينية لهذه المبادرة أتت تحت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة اتجاه القطاع البيئي، والتي ترتكز على دعم مختلف المبادرات التي تخدم مجالات البيئة باعتبارها قضية بغاية الأهمية في حياة الجميع، حيث تسعى رسالة زين الاجتماعية الى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز الادراك بأهمية الوعي البيئي داخل المجتمع الذي تعمل فيه.

وبينت زين أن مبادرة Project UCON البيئية تضم مجموعة من الشركات المُشاركة في تصميم وانشاء مشروع مبنى الركاب 2 في مطار الكويت الدولي، والذين قاموا بتصميم واستعراض العديد من الصروح المعمارية التي تم بناؤها من مخلّفات المشروع في حديقة الشهيد، وذلك بهدف تسليط الضوء على مفهوم اعادة التدوير، حيث يعد مشروع مبنى الركاب 2 المشروع الاستراتيجي الأكبر في خطة دولة الكويت التنموية، بل ويُعد من الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مما نتجت عنه كمية كبيرة من المُخلّفات الانشائية، ولهذا ارتكزت فكرة المبادرة على التوعية بأهمية اعادة التدوير والحفاظ على البيئة من خلال اعادة تدوير مخلّفات مشروع بهذا الحجم.

وأضافت الشركة أن مُبادرة Project UCON قد شهدت تواجد الهيئة العامة للبيئة، والتي تعاونت معها زين من خلال دعمها لحملة «تسوى نحميها» التي نظّمتها الهيئة بهدف التعريف بقانون البيئة الجديد وتوعية المجتمع حول أهم الفقرات التي ينص عليها، وهي الحملة التي كان لها الأثر الكبير في رفع الوعي البيئي في المجتمع الكويتي، كما تواجد مشروع أمنية البيئي في مُبادرة Project UCON، وهو المشروع التي تفخر زين بشراكتها الاستراتيجية الممتدة معه لتوفير صناديق اعادة تدوير قناني المياه البلاستيكية وأغطيتها في كل دور من مباني زين الرئيسية الثلاث، وذلك لتشجيع الموظفين في كل دور على جمع أكبر قدر من القناني وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيعهم على اعادة التدوير.

وتحرص زين على المشاركة في مثل هذه المبادرات التي تُسهم بالتحفيز على العطاء وتشجيع الاقبال على الأنشطة التي تخدم المجتمع، وخاصةً تلك التي تعمل على رفع حالة الوعي بين جميع الفئات العمرية في المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة سواءً البرّية أو البحرية، وتحفيز روح العمل التطوعي، ونشر ثقافة المحافظة على البيئة من خلال دعم مثل هذه المبادرات.

