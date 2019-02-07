مال وأعمال

أجرت مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، تمريناً ميدانياً وهمياً لادارة الأزمات في القطاع النفطي، عبارة عن اصطدام ناقلة النفط «صابرية» التابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية بالمرفأ الجنوبي الجديد التابع لشركة البترول الوطنية أثناء عملية ارسائها نتيجة خلل في محركات الناقلة. وجاء تنفيذ التمرين الميداني من منطلق الاستعداد للتعامل مع الأزمات التي قد يتعرض لها القطاع النفطي ولرفع جاهزية واستعداد الأجهزة المعنية. وأقيم التمرين الميداني اثر ورود معلومات بوجود اصطدام ناقلة نفط تابعة لشركة ناقلات النفط الكويتية بالمرفأ الجنوبي الجديد لشركة البترول الوطنية، ما أدى الى حدوث انفجار ضخم وحريق على رصيف المرفأ صاحبه تسرب نفطي مع بقع نفطية مشتعلة عائمة، الأمر الذي أدى الى تفعيل غرفة الأزمات، وتواجد جميع قياديي القطاع النفطي للاطلاع على الأحداث وصياغة الحلول الاستراتيجية، للتغلب على الحريق وفي الوقت نفسه لمتابعة الآثار الناتجة عنه، والاطمئنان على سير عمليات الانتاج والتصدير وفق الجداول المعدة مسبقاً. وقال المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ فيصل جابر الأحمد الصباح نائب العضو المنتدب للعلاقات بمؤسسة البترول الكويتية ان التمرين الميداني يستهدف قياس استعداد أجهزة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة والجهات الحكومية ذات الصلة لمواجهة ما قد يتعرض له القطاع النفطي من حوادث. وأفاد الجابر بأنه تم تطبيق التمرين الميداني من خلال سيناريو موحد بالتعاون بين فرق الاستجابة للقطاع النفطي والجهات الحكومية ذات الصلة ممثلة في: وزارة الداخلية ومؤسسة الموانئ الكويتية والادارة العامة للجمارك والادارة العامة للاطفاء ووزارة الصحة والهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء وشركة ايكويت والهيئة العامة للصناعة كان له أكبر الأثر في احتواء تداعيات الحادث بسرعة وكفاءة.

