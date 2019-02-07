مال وأعمال

أكدت الادارة العامة للطيران المدني حرصها على تنظيم العلاقة بين العملاء وشركات الطيران ووكالات السياحة والسفر المحلية بغية حماية السوق المحلية من اي ممارسات بيعية غير قانونية من قبل مواقع وشركات دولية غير مرخصة والحفاظ على سمعة البلاد بهذا الشأن.

وأوضحت في هذا السياق في بيان صحافي أنها أصدرت تعميما في شهر ديسمبر الماضي موجه لشركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة يقضي بعدم تغيير أو تعديل أسعار البيع المعلنة لشركات الطيران وعدم تعديل الشروط المصاحبة لها.

ونقل البيان عن المدير العام للادارة يوسف الفوزان قوله ان التعميم لا يشمل المواقع الدولية المتخصصة في بيع التذاكر وحجز الفنادق.

وأضاف الفوزان أن التعميم جاء بعد دراسة مستفيضة مع اتحاد وكالات السياحة والسفر المحلية وشركات الطيران المحلية ومع اتحاد النقل الجوي الدولي وشركات التوزيع العالمية «لاسيما بعد الخسائر التي تكبدتها شركات الطيران جراء الممارسات البيعية غير القانونية». وأفاد بأن التعميم يهدف أيضا الى محاربة المواقع التي تعمل في السوق المحلي وتقدم خدمات بيع تذاكر السفر وحجوزات الفنادق دون ترخيص رسمي موضحا أن «بعض الركاب يلجأ للادارة لتقديم شكوى ويتبين أن المواقع التي حجز منها وهمية ويصعب الاستدلال عليها».

