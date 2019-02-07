مال وأعمال

قال وزير البترول المصري ، طارق الملا، إن بلاده تستهدف جذب استثمارات بـ10 مليارات دولار في قطاع النفط.

وأضاف أن طرح أول مناقصة عالمية للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر ستكون في وقت قريب.

وتابع «نتجه حالياً للانتهاء من المزايدة التي تم طرحها من هيئة البترول والشركة القابضة للغاز، وتم طرحها منتصف العام الماضي وسنعلن الأسبوع القادم عن مناطق والشركات التي تم الترسية عليها، وسنعمل على المزايدة الخاصة بالبحر الأحمر والتي سيتم طرحها لأول مرة».

وأضاف أن إنتاج مصر من الغاز بحدود 6 آلاف و500 مليون قدم مكعبة.

وأكد الملا أن مصر تدرس عقوداً سابقة لتصدير الغاز، بما لا يؤثر على السوق المحلية ومن بينها طلب لبنان لاستيراد الغاز.

وقالت وزارة البترول المصرية، إن إنتاج حقل الغاز ظُهر الواقع في البحر المتوسط وصل إلى 2.1 مليار قدم مكعبة يوميا.

وقالت الوزارة في بيان، إن شركاء الحقل سيستثمرون 1.2 مليار دولار في 2019-2020 لتكثيف الأنشطة التنموية بمنطقته.

وأضافت الوزارة أن استثمارات التنمية بالحقل في 2018-2019 بلغت 3.2 مليارات دولار.

واكتشفت إيني_الإيطالية ظُهر في 2015 ويحوي الحقل احتياطات تقدر بواقع 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز. وتسعى مصر إلى تسريع الإنتاج من حقولها المكتشفة حديثا بعد أن أعلنت توقفها عن الاستيراد نهاية العام الماضي وسعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة. وتستهدف مصر الوصول بإنتاج ظُهر إلى أكثر من ثلاثة مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الحالي.

