مال وأعمال

أوردت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن القاهرة تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة ملياري دولار.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، لم تذكر اسمه، قوله، إن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد سيجري استخدامها في دعم الموازنة العامة للدولة، وستنعكس إيجابا على الاحتياطي النقدي.

وارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي المصري، بواقع 66 مليون إلى 42.616 مليار دولار نهاية يناير الماضي، مقابل 42.550 مليار دولار في الشهر السابق له.

وأوضح المصدر أن مصر تسلمت الدفعة الخامسة بقيمة 2 مليار دولار، مساء الثلاثاء، بعد موافقة المجلس التنفيذي لـ «النقد الدولي». وأعلنت مصر موافقة صندوق النقد الدولي على منحها ملياري دولار، تمثل الشريحة الخامسة من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار.

وبعد استلام القاهرة الدفعة الخامسة، تكون مصر قد تسلمت 10 مليارات دولار.

