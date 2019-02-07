مال وأعمال

انخفضت الأسهم الأوروبية في الوقت الذي أنهت فيه السوق موجة ارتفاع استمرت ست جلسات جراء نتائج أعمال ضعيفة أعلنتها بنوك من بينها بي.إن.بي باريبا ودايملر لصناعة السيارات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المئة في المعاملات المبكرة ليقبع قرب أعلى مستوى في أكثر من شهرين. وانخفض المؤشر داكس الألماني شديد التأثر بالتجارة 0.4 في المئة وتراجع المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 في المئة.

وعزز خطاب حالة الاتحاد للرئيس الأميركي دونالد ترامب الضبابية في الأسواق إذ لم يكشف عن مبادرات جديدة للبنية التحتية وزاد احتمال حدوث إغلاق جديد للحكومة في حالة عدم تقديم تمويل للجدار الحدودي.

وتذيل سهم دايملر المؤشر داكس، لينخفض 19 في المئة بعد أن قال صانع السيارات الألماني إن أرباح التشغيل للربع الأخير من 2018 تراجعت 22 في المئة، إذ تضررت أرباح سيارات مرسيدس-بنز جراء الحرب التجارية وتضخم نفقات تطوير السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات والتوريد 0.6 في المئة.

وتصدرت البنوك قائمة القطاعات المنخفضة على ستوكس 600، مع تراجع أسهم بي.إن.بي باريبا 1.6 في المئة بعد أن خفض أكبر بنك فرنسي مدرج أهداف أرباح وإيرادات 2020 بعد أوضاع صعبة في الربع الرابع.

وعزز النبأ المخاوف بشأن القطاع المصرفي بمنطقة اليورو والذي يواجه صعوبات جراء انخفاض أسعار الفائدة وأوضاع تداول صعبة.