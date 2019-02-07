مال وأعمال

خفض بي.إن.بي باريبا، أكبر بنك فرنسي مدرج، أهدافه لنمو الأرباح والإيرادات في 2020 بعد أن أثرت عوامل معاكسة في أسواق المال سلبا على إيرادات الربع الرابع من 2018.

ويتوقع بي.إن.بي باريبا حاليا عائدا على حقوق المساهمين نسبته 9.5 في المئة في 2020 انخفاضا من المستوى المستهدف السابق البالغ أكثر من 10 في المئة. وخفض البنك أيضا هدفه لنمو الإيرادات إلى 1.5 في المئة سنويا بين 2016 و2020، من 2.5 في المئة في السابق. وقلص البنك توقعاته بعد أن هبطت الإيرادات 1.5 في المئة في 2018 إلى 42.52 مليار يورو (48.5 مليار دولار).

