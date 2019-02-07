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نظمت مؤسسة لوياك، بالتعاون مع اتحاد الصناعات الكويتية، برنامج «فرسان الصناعة» للسنة الرابعة على التوالي، لمدة أسبوعين، للفئة العمرية من 12 الى 17 سنة، بهدف تنمية القطاع الصناعي في الكويت، وتوعية الشباب قبل التخرج من المرحلة الثانوية بأهمية هذا القطاع ودوره في تنمية الاقتصاد المحلي، واشترك في البرنامج 26 طالباً وطالبة وتم تكريمهم الأسبوع الماضي في غرفة تجارة وصناعة الكويت.

وأشادت فتوح الدلالي عضو مجلس إدارة لوياك، بنجاح الشراكة مع اتحاد الصناعات الكويتية، مبينة أن الثقافة المجتمعية تغيرت وأصبح هناك إقبال واهتمام كبير من الشباب للاشتراك في البرامج التي تنمي مواهبهم، مثل برنامج فرسان الصناعة، كاشفة عن أن مشروع البرنامج شمل هذا العام الطلاب والطالبات من فئات عمرية مختلفة (12 17 سنة)، بهدف نشر الوعي الصناعي بين هذه الشريحة المهمة في المجتمع، عبر القيام بزيارات ميدانية وعمل دورات تدريبية وورش مكثفة.

وبدورها، أكدت لطيفة الصالح مستشار عام البرنامج، عن قيام لوياك بتوعية الطلاب حول أهمية وجود مصدر بديل للدخل عن طريق زيارات ميدانية للمصانع وربطها بورش عمل لتنمية مهارات الطلاب، مثل مهارات تخطيط الأهداف والتواصل الفعّال والعمل الابتكاري الإيجابي وبناء الفريق.

وتجدر الاشارة الى انه تم تكريم المشاركين بالبرنامج في غرف تجارة وصناعة الكويت بحضور فتوح الدلالي، لطيفة الصالح، وممثلي اتحاد الصناعات الكويتية دلال العرادي وهدى البقشي.

