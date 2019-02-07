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تظهر الفنانة السورية نسرين طافش، في دراما رمضان المقبل بشخصية «ست الحسن»، ضمن أحداث المسلسل التاريخي الذي يتناول شخصية «محيي الدين ابن عربي»، ويحمل نفس الاسم من تأليف الكاتب الأردني محمد بطوش وإخراج السوري أحمد إبراهيم أحمد، ويشارك في بطولته يوسف الخال، ومصطفى الخاني. وابن عربي الملقب بـ «الشيخ الأكبر» هو واحد من أشهر المتصوفين، ولد في مرسية في الأندلس عام 1164، وتوفي ودفن في دمشق عام 1240. وكتبت نسرين طافش عبر حسابها بموقع «إنستغرام»، «سأروي لكم في شهر رمضان المبارك، حكاية بدأت من الاندلس في زمان الوصل، مرورا بأم القرى مكة المكرمة، وانتهت في أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ دمشق الفيحاء ولا يزال عبقها يحيي النفوس، وسيبقى أثرها ابد الدهر».

يذكر أن نسرين طافش، يعرض لها في الموسم السينمائي الحالي فيلم «نادي الرجال السري».

