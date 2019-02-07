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أكدت الكاتبة الكويتية الدكتورة نرمين الحوطيأمس الأول الثلاثاء أهمية المسرح باعتباره مرآة المجتمع لافتة إلى ضرورة الاهتمام بقضايا المرأة وأن تأخذ حيزا مثل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.جاء ذلك في كلمة ألقتها الحوطي خلال ندوة ثقافية أقيمت في ختام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 التي شهدت مشاركة عدد من الكتاب والادباء العرب. وأضافت على الرغم من وجود عمالقة بالمسرح الكويتي الا أنه لا يوجد نص كامل يتبنى قضية المرأة ويعرض مشاكلها مشددة على ضرورة ألا يكون التركيز على النماذج السلبية فقط مثل العنف ضد المرأة باعتبار ذلك حالات فردية لا تعبر عن المجتمع بأكمله.وأكدت على دور مسرح الطفل في الكويت الذي يقدم عروضا مسرحية رائعة تمتاز بكونها تعليمية وتربوية.ودعت في هذا الصدد إلى اعادة بناء المسرح المدرسي ليكون بنية قوية للمسرح مؤكدة أن الأمر لا يقتصر على وزارة التربية وحدها وانما للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ووزارة الاعلام دور في هذا الموضوع.وأشارت الحوطي إلى أن الهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية تعمل من اجل تخريج مسرحيين شباب على غرار تجربة مركز الابداع في القاهرة (تجربة المخرج خالد جلال). ولفتت في هذا الجانب إلى مدرسة المخرج عبدالعزيز صفر ومدرسة لوياك التي تستهدف تدريب الشباب في مختلف مجالات العمل المسرحي من تدريبات حركية وغناء وموسيقى الى جانب استضافة التجارب العالمية من فنانين ومسرحيين واقامة ورش مسرحية تستهدف بالأساس دمجهم وتعريفهم بالثقافات الأخرى.كما أشادت الحوطي بالدور الرقابي في المسرح الكويتي مبينة أن لجنة إجازة النصوص تقرأ النصوص المسرحية قراءة متعمقة في إطار مجموعة من الضوابط التي تحكم من خلالها على النصوص المقدمة. وأوضحت أن الرقابة لا تقوم بمنع النصوص وانما نقوم بوضع بعض الملاحظات عليها وارجاع كل نص لصاحبه لتصحيح ما جاء به من أخطاء.وبينت أن اللجنة تقرأ النص أكثر من مرة في اجتماعات عديدة في كل أسبوع حتى تجاز النصوص الى جانب عقد لجنة لرؤية النص بعد تحوله الى عرض مسرحي للتأكد من خلوه من أي خدش بالحياء الاجتماعي أو ما يتعلق بالذات الالهية أو الاساءة للاديان أو الطوائف.

