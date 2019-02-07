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أكدت الفنانة اصيل هميم ان اختيارها جداً صعب في أعمالها التي تقدمها ويتمثل الامر الاهم بالنسبة اليها في ان تلامسها الكلمة واللحن حتى تصل وتبقى في ذهن كل من يستمع الى اغانيها ونوهت ايضا الى انها وعائلتها يمتلكون أصواتاً جميلة بالوراثة أباً عن جد وتعتبر الوحيدة التي احترفت الغناء وظهورها على الساحة الغنائية وحول مسؤولية تقديمها اللون العراقي قالت: هي مسؤولية كبيرة جداً، خاصة أنني أريد أن أمثل بلدي خير تمثيل، فبالطبع لدي مسؤولية كبيرة تتمحور في اختيار ما سأقدمه من أغنيات عراقية لتنعكس بالشكل الإيجابي وتحصد إشادة الجمهور ويتفاعل معها الجميع بما يتناسب مع قيمة هذا اللون المميز.

وأضافت: أحاول بقدر استطاعتي أن أجتهد وأعمل وأضع كل تركيزي في ما أقدمه من أجل أن أصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الجمهور العربي والخليجي لأحقق ذاتي وأعبر عن الصوت النسائي العراقي بما يستحقه، وبما يتناسب مع قيمة الفن واللون العراقي. كما أعربت عن سعادتها بمشاركتها الأولى في حفلات سوق واقف التي شاركت بها مؤخرا في قطر وأضافت: أعرف جيداً ذوق الجمهور القطري، إذ إنني قدمت العديد من الحفلات الغنائية بالدوحة، فضلاً عن كوني مقيمة في قطر، وهذا يكفي لأتعرف على الذوق العام للجمهور القطري وأعرف ما يعجبهم وينال رضاهم ومن ثم أقوم بتقديمه، وهو ما حدث فعلياً، حيث ركزت على الأغنيات التي تلامس هذا الجمهور الذواق وأعتقد أنني نجحت في ذلك والحمد لله. وأشارت إلى أن هذه المشاركة في الحفلات تعتبر الأولى لها، فلم يسبق لها أن شاركت في الحدث الفني الكبير، مؤكدة أنها سعيدة جداً بتلك المشاركة التي جاءت بعد ترشيحات عديدة لدورات سابقة غابت عنها بسبب أنها لم تستطع أن توفق بين ارتباطاتها الفنية الأخرى والحضور للمشاركة في المهرجان.

وعن علاقتها مع اذاعة «صوت الخليج» وتعاونها معهم قالت : أعتبر نفسي بنت إذاعة صوت الخليج ولهم مني كل الحب والتقدير والاحترام دائماً ، وأنا أستمتع عندما تطلبني لأي جلسة أو حتى أي عمل لصالح الاذاعة ، فقد عملت العديد من الجلسات ومنها الجلسة المشتركة بيني وبين آلاء الهندي وشهد ، ومن الأغاني القريبة مني التي تم تسجيلها لصالح إذاعة صوت الخليج «خلك بحر ، ظالم ولكن، ألا يا وقت «وجميع الأغاني لها أصداء كبيرة . وعن جديدها في الغناء قالت : احضر ثلاث اغان باللهجة العراقية حيث اتعاون في الاغنية الاولى مع الملحن علي صابر اما الاغنيتان الاخريان ستكونان من الحان الملحن ازهر حداد والاغاني تلك قيد التنفيذ ومن المحتمل ان اؤدي شارة مسلسل «العذراء» وهناك مسلسل اخر سيتم الاعلان عنه.

