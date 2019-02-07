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عبر الفنان التشكيلي الكويتي عبدالله العتيبي عن سعادته الغامرة بان يقترن افتتاح معرضة الشخصي «انفعالات» في الحي الثقافي «كتارا» بالعاصمة القطرية مع انطلاق الاحتفالات بالاعياد الوطنية المجيدة في دولة الكويت وايضا احتفالات دولة قطر بالفوز بكأس أمم آسيا التي اختتمت منذ ايام في العاصمة الاماراتية ابوظبي .

وأشار الفنان التشكيلي عبدالله العتيبي بان معرضه افتتح تحت رعاية سعادة د. خالد ابراهيم السليطي مدير عام كتارا وبحضور عدد متميز من الفنانين التشكيليين القطريين والعرب . وقال العتيبي : يهدف المعرض الى ابراز المعاني المرتبطة بالفراغ في المطلق من خلال التلاعب بالالوان وازدواجية المعايير بانتقاء اللوحات، كما يستشعر الزائر بمجرد دخولة المعرض بالفراغ كما يحتوي المعرض على لوحات باحجام مختلفة حرصت لان يكون تنظيمها مع بعضها معبرا عما انشده من مضامين ترسخ العنوان المحوري للمعرض وهو «انفعالات» .

من جانبة وصف الفنان القطري يوسف احمد الحميد معرض الفنان الكويتي عبدالله العتيبي قائلا : يمثل الفنان عبدالله العتيبي واحداً من رموز المرحلة الجديدة من الفنانين التشكيليين الكويتيين لما تمتاز به لوحاته من بحث وتحليل واستغال على الدلالات والافعالات بكثير من الاحترافية والعمق الفني مستخدما جميع مفردات الحرفة التشكيلية. كما ان هكذا حضور ومشاركة تجسد عمق العلاقات التجمع بين الشعبين الشقيين والفنانين التشكيليين في البلدين الشقيقين الكويت وقطر .

وقال الفنان عبدالله العتيبي : اثمن الدعوة الكريمة من قبل الموسسة العامة للحي الثقافي كتارا وايضا مركز كتارا للفن التشكيلي والاحتفاء العالي المستوى من قبل الفنانين التشكيليين القطريين والصحافة القطرية وأجهزة الاعلام التي ابدت اهتماما بالغا بالمعرض ولوحاته. وسعيد ان يتزامن معرضي الشخصي «انفعالات» مع احتفالات دولة الكويت بالاعياد الوطنية المجيدة وايضا احتفالات دولة قطر بالفوز بكاس أمم آسيا لكرة القدم التي استضافتها العاصمة الاماراتية ابو ظبي منذ ايام .

