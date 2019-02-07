إضاءات

أعلنت الأكاديمية البريطانية للسينما والتلفزيون المعروفة باسم «البافتا» عن ترشيحاتها لأفضل أفلام العام الماضي، وتصدر الفيلم البريطاني «المفضلة»

«the Bovaurite» على 12 ترشيحا منها أفضل اخراج وسيناريو ليورجوس لانتيموس وأفضل ممثلة لأوليفيا كولمان وأفضل ممثلتين مساعدتين إيماستون ورايتشل بروسنان، الفيلم يتناول فترة تاريخية للمملكة المتحدة في بداية القرن الثامن عشر في عصر الملكة آن التي تتغير علاقتها القوية مع مستشارتها المقربة دوقة مارلبورو «سارة تشرشل» بعد وصول الشابة الأصغر سنا «أبيجيل» ويتحول الأمر إلى صراع بينهما على القرب من الملكة.

وحصل 4 أفلام على 7 ترشيحات لكل منهم وهي: رابسودي البوهيمية و«أول انسان» و«مولد نجمة» و«روما» وحصل فيلم «نائب» على 6 ترشيحات ثم فيلم «بلاك كلينسمان» على 5 ترشيحات ويدخل فيلم «الكتاب الأخضر» للتنافس على جائزة أفضل فيلم.

وترشح للبافتا 5 ممثلين لأفضل بطولة هم: برادلي كوبر عن دوره في فيلم «مولد نجمة» ورامي مالك عن دوره في فيلم «رابسودي» وكريستيان بيل عن دوره في فيلم «نائب» وفيجو مورتينسين عن فيلم «الكتاب الأخضر» وأخيرًا ستيف كوجان عن فيلم «الشيطان وأولي».

