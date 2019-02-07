علم ومعرفة

أصدرت الشيخة حصة الحمود السالم كتابًا بعنوان «في عشق الكويت»، في طبعة أنيقة وفخمة تقع في حوالي 275 صفحة.

يضم الكتاب مجموعة متنوعة من مقالات الكاتبة موزعة على سبعة أبواب، تغطي جوانب وطنية وعربية، وإنسانية وذاتية أيضًا. جاء الباب الأول تحت عنوان «قائد العمل الانساني» وتحدثت فيه عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ـ حفظه الله ورعاه ـ وإنجازات سموه الوطنية والعالمية وأثرها على استقرار المنطقة والعالم أجمع. وقالت: الحديث عن القائد الحكيم والوالد الحنون هو حديث من نوع خاص له من الوقار والإجلال ما يجعل الروح تتلهف لمشاعر لطيفة ويتهيأ اللسان لحديث جميل وترتجف الأيدي عن كتابة ما نشعر به كأبناء تجاه والدهم حتى يوشك أن يشتعل الحبر في القلم شيبًا عاجزًا عن وصف ما يختلج في نفوسنا من مشاعر الفخر والوفاء لسموه. المقال جاء في ذكرى تولي صاحب السمو مقاليد الحكم حيث قالت الشيخة حصة: إنه ربان سفينة الوطن التي تجري بنا في بحر المنطقة وأزماتها المتلاطمة كالأمواج ينظر إلى شواطئ المستقبل بعين الخبير». كما أشارت في مقال آخر إلى تكريم صاحب السمو من منظمة الأمم المتحدة كقائد إنساني واختيار الكويت مركزًا للعمل الإنساني. مشيدة بمسيرة صاحب السمو الدبلوماسية وتمثيل الكويت خير تمثيل عبر عقود.

أما الباب الثاني فجاء تحت عنوان «وطني الغالي» تضمن مقالاً «في عشق الكويت» الذي اتخذته عنوانًا للكتاب، متحدثة عن الأعياد الوطنية وفرحتها: جميلة هي الفرحة والأجمل عندما تمتزج هذه الفرحة بمشاعر الفخر في مناسبة وطنية استثنائية ك «هلا فبراير» والتي نجدد فيها حبنا واعتزازنا بوطننا الغالي.

وفي مقال «المجد لشهداء الكويت» قالت: نحن أبناء الشعب الكويتي نشعر دائمًا بحنين أصيل لأمنا الكويت حتى وإن كنا داخل حدودها المقدسة نرعى حرماتها ونقطع يد من يفرق بين الأم وأبنائها وبين الأبناء بعضهم البعض. واستذكرت من شهدائها الشهيد الشيخ فهد الأحمد ومجموعة المسيلة الذين استشهد منهم 12 بطلًا.

وفي مقال «الأمير الوالد رمز الوفاء والشجاعة والصمود» تطرقت إلى سيرة المغفور له الشيخ سعد العبدالله، وما قدمه من تضحيات وإنجازات.

«وأقيموا الشهادة لله» مقال مكثف عن دور مجلس الأمة ومكانته في نفوس الكويتيين والفخر.. مشيرة في الوقت نفسه إلى بعض السلبيات التي تعتري عمله مثل ظاهرة شراء الأصوات أو حشدها على أساس طائفي.

وتحت عنوان «الدين.. الوطن.. تكامل لا تقاطع» تحدثت عن تكامل الانتماء إلى الوطن وإلى الدين في الوقت نفسه، وليس تعارضهما.. داعية إلى تجنب الفتن والتغرير بالشباب بمقولات كاذبة.

وفي الباب نفسه خصصت ل «حرب الصريف والراية الحمراء» مقالًا لاستعادة بعض الوقائع التاريخية التي ربما لا يعرفها الجيل الجديد.

والملاحظ أن الباب الثاني اتسم بتنوع موضوعاته ما بين استذكار شخصيات ومواقف تاريخية وسياسية إلى الوفاء لشخصيات فنية مثل الراحل عبدالحسين عبدالرضا في مقال «توقف النبض ولم يتوقف الحب بوعدنان»، وصولًا إلى الإشادة بدور الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يتسم به من مقومات الإدارة الحقة والهمة العالية وروح التحدي.

كما لا يخلو الباب من بعض النقد السياسي والاجتماعي والخواطر الروحية والوطنية.

أما الباب الثالث فجاء تحت عنوان «أخلاقيات وقيم» وفيه نطالع مقالات مثل: الروح.. والنفس، الوقت أنت، قسم الفرسان، يوصيكم الله في أولادكم، محمد علي كلاي.. كقدوة حسنة، النصر الأولمبي للأبطال، الحب هو الهداية المنشودة، الملكة الذهنية، القيم الإنسانية، ناقوس خطر، الحصن الأخير دفاعًا عن الهوية، بناء الإنسان قبل بناء الحضارة، الصدق تاج القيم الأخلاقية، الأسرة نقطة البداية للمستقبل، هزة أرضية أم هزة نفوس، لن أدفع فاتورة الفاسدين، العقل العربي ومتاهات الرواية، المنهج الميكافيللي والفساد الأخلاقي.

وكما هو واضح يغلب على هذا الفصل التأكيد على مجموعة من القيم الإيجابية والإنسانية العامة، والخروج من النطاق المحلي إلى الإنسانية جمعاء.

أما الباب الرابع «إيمانيات» فضم مقالات: حي على العمل، الأنس بالله، الإسراء والمعراج دروس وعبر، فلتينافس المتنافسون، الصدقات.. زهد وسعادة.. وغيرها من المقالات التي تعزز من القيم الأخلاقية والروحية في سياقها الاجتماعي والوطني.

وتحت عنوان «رفقًا بالقوارير» جاء الباب الخامس متضمنًا مقالات مثل: المرأة تاريخ ونضال، الأم شريان المجتمع، وحقوق المرأة ليست تفضلًا..

ونصل إلى المحطة السادسة «قضايا أمتي العربية» ومن مقالاته: لنتعلم معًا فن الاختلاف، الإنسان بنيان الله في الأرض، فصل الدين عن الدولة، لماذا المتاجرة بالدين؟

الباب السابع والأخير حمل عنوان «خليجنا واحد» وركزت فيه على استذكار شخصيات بارزة من شيوخ دول مجلس التعاون الخليجي ورجالاته، وروابطه التاريخية والثقافية.

ويختم الكتاب بألبوم من الصور للشيخة حصة الحمود السالم مع أفراد أسرتها، أو في العديد من المناسبات الاجتماعية والعامة.

