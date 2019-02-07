علم ومعرفة

صدر العدد (28) شهر فبراير من مجلة الشارقة الثقافية عن دائرة الثقافة في الشارقة حيث جاء في الافتتاحية تحت عنوان «عندما تتحالف المعرفة والعلم»: كلما حفرت المعرفة في صخور الحياة القاسية ازدادت تشكلاً وليناً، وكلما ارتقت بالذات الإنسانية علا صوت الحق وانحسرت رياح التعصب والهيمنة، واستعادت الحرية قيمتها المستلبة، وكلما تحالفت مع الخيال امتدّ جسر من الثابت إلى التحول، ففي المعرفة قدرة على الثبات والخروج من أزمة البداية والنهاية، ومن المعرفة يسيل نسغ الخلود وتتشكل في سماء الأمكنة نجوم السعادة والدهشة، وعلى العرب الأخذ بالمعرفة لتتحول الحقيقة إلى أشجار مثمرة، وتجد الأسئلة الراهنة ملاذاً للأجوبة تركن فيه، وقد دعا صاحب السمو الشيخ د. سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للأخذ بالعلم والمعرفة والاستخدام الأمثل لهما ستحقق مسيرة التقدم والنمو.

فيما قال مدير التحرير نواف يونس في مقالته «المسرح منصة ثقافية عربية مضيئة»: ونحن نعيش هذه التظاهرات المسرحية والإضاءات في معظم أرجاء وطننا الكبير، إنما ندرك تماماً أننا نحاول وبجدية مسرحة الحياة وموقفنا منها.. ومن بعضنا بعضاً.. ومن الأشياء المحيطة بنا، وهي في مضمونها محاولات حضارية إنسانية تحمل في جوهرها رؤية وعلاقة جدلية مع المسرح والحياة.. كون المسرح يشكل ويمثل وجهاً من وجوه التواصل الاجتماعي الحضاري.

وفي تفاصيل العدد انطلاقة متميزة لمهرجان المسرح العربي في القاهرة كما كتبت سعاد سعيد نوح، وجهود علمية من المستشرق جرنوت روثر لإنصاف الإسلام بقلم أحمد أبوزيد، ووقفة مع مع مشروع ثروت عكاشة لإعادة مكانة مصر العظيمة بقلم د. محمد صابر عرب.

كما تضمن العدد الجديد إطلالة على مدينة مسقط التي تعتبر لؤلؤة المدن العمانية بقلم عابر الدبك، وإطلالة أخرى على مدينة مليلية التي تعد جوهرة البحر الأبيض المتوسط بقلم محمد العساوي، والموضوع الأخير في باب أمكنة وشواهد جاء حول مدينة إدمنتن التي تعتبر مدينة عربية في الشمال الكندي بقلم ياسر صبري.

