علم ومعرفة

الكاتبة والروائية فاطمة يوسف العلى واحدة من المبدعات العربيات ضمن المشهد الثقافي العربي المعاصر.. وصدر لها العديد من الإبداعات القصصية والرواية التي شكلت في مجملها محور ارتكاز مهم في السرد العربي الحديث والمعاصر فقد كتبت الرواية وصدر لها مجموعة من الروايات المهمة منها: «وجوه في الزحام» 1971.

«ثرثرة بلا صفاف» 2014 «غرف متهاوية» 2018 كما كتبت القصة القصيرة وقدمت للمكتبة العربية عدة مجموعات قصصية منها «وجهها وطن» 1995 «دماء على وجه القمر» و«تاء مربوطة» 2004 كل ذلك من خلال لغة شفيفة تتماس مع تخوم الشعر وأسلوب سهل وسلس وبناء سردي رصين ومحكم

العلى حلت ضيفة على معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية دورة اليوبيل الذهبي واحتفى بها المعرض من خلال ندوة لمناقشة كتاب «فاطمة العلي.. أيقونة السرد الخليجي» الذي كتبه الناقد العراقي عذاب الركابي.

وفي تصريحات مطولة للنشرة اليومية للمعرض أكدت العلي على سعداتها واعتزازها بتواجدها في القاهرة وعرسها الثقافي السنوي المتمثل في معرض الدولي للكتاب.. وقالت: القاهرة تعد المدينة الأهم بالنسبة لي ولجيلي فهي مركز التكوين المعرفي والوعي الثقافي وكانت الحضن الدافئ الذي أتاح لي فرصاً عظيمة للقاء قامات شامخة في سماء الثقافة العربية كإحسان عبدالقدوس وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس وكمال الملاخ ونجيب محفوظ وبنت الشاطئ وفريدة النقاش والابنودي وصلاح فضل وفتحي رضوان وكانت هذه اللقاءات بهؤلاء فرصة عظيمة لإثراء تجربتي وصقل موهبتي ومن ثم المضي بخطى واثقة على درب الإبداع الوعر كما أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد- من وجهة نظري- تجربة رائدة في محيط الثقافة العربية ويجسد فكرة تراسل الفنون في أبهى صورها ويتميز بزخم ثقافي هائل ويتسم بالثراء والتنوع.

وحول التصور الطليعي تجاه قضايا الكون والمجتمع والإنسان وانحيازها للمهمشين والبسطاء في إبداعها قالت «العلي» من خلال الكتابة وحدها اعبر عن موقفي ككاتبة عربية تجاه الكون والمجتمع والإنسان وابحث للمرأة العربية عن مكان يليق بها في مجتمع ذكوري والسلطة والقيادة فيه للرجل رغم دور المرأة الفاعل تجاه الأسرة والمجتمع بوجه عام فالكلمة هي سلاحي لمواجهة القهر والاستهلاب والتهميش إذن أنا اكتب لكي اعترض واكتب لكي أوافق ويدفعني لذلك مسؤولية تجاه جنسي وتجاه وطني بشكل عام.

وأضافت وتظل مصادر التكوين متعددة لدى منذ نشأتي الأولى في أسرة محبة للعلم والمعرفة حيث كان أخي الأكبر د.عبدالرحمن مصدراً رئيساً من مصادر تكويني المعرفي من خلال اهتمامه بي وتزويدي بأمهات الكتب العربية والمترجمة مروراً بتجربة الدراسة في جامعة القاهرة وصولاً للاطلاع على مصادر معرفية وثقافية متعددة ومتنوعة ليست قاصرة على قراءة الكتب بل تجاوزتها إلى الموسيقى والسينما والمسرح والفن التشكيلي ولازالت أتعلم وأحاول جاهدة متابعة كل ما هو جديد في العلوم والأدب.

وعن دور الترجمة الكبير في تطوير العقل الجمعي للشعوب وأنها تعد مخمار لمعرفة الأخر والاطلاع على احدث معارفه أشارت «العلي» إلى زيارتها للسويد الشهر الماضي وزيارتها لمكتبتها الرئيسة وقالت شعرت بالحزن الشديد لندرة الكتب المترجمة من العربية قياساً إلى لغات أخرى كالفارسية مثلاً- لان للترجمة دور مهم في التلاقح الفكري والتفاعل الحضاري ولا أنكر سعادتي البالغة عندما زاد الإقبال على منجزي السردي لترجمته إلى لغات أخرى وقد قام المترجم الأميركي الشهير الذي له باع طويل في ترجمة أعمال عربية لنجيب محفوظ وإبراهيم الكوني وغيرهم بترجمة مختارات من قصصي.

وعن حالات الاغتراب الفارقة التي تعيشها معظم شخوص وأبطال قصصها ورواياتها والتي تبدو واضحة للمتابع لأعمالك والسر وراء هذه الحالات أوضحت أن الاغتراب بما يمثله من فهم مغلوط للواقع مشكلة كبرى يعاني منها الإنسان العربي على امتداد الوطن ولعل السبب الرئيسي للاغتراب يكمن في الأمية وغياب الدور التوعوي والتثقيفي لهيئات قامت خصيصاً لهذا الغرض ولأن الكاتب يعيش في مجتمع ويتفاعل معه فمن الطبيعي أن تحتشد قصصه بأنماط إنسانية تعيش حالة مريرة من الاغتراب المتنامي فالنسق الاجتماعي المحيط بأي كاتب عربي كفيل بتزويده بنماذج إنسانية تعيش هذه الحالة في انصع صورة وأبطال قصصي الممتلئين بالهم والمسكونين بالوجع ما هم في النهاية الإنتاج مجتمع نعيش فيه وواقع يومي نتفاعل معه ونحاول من خلال الكتابة أن ننتصر لقيم الحق والخير والجمال.

وحول عدم الوصول لصياغة نظرية معرفية عربيها لها سماتها المتفردة ونسقها الخاص والبعيدة عن التقليد للأخر واستنباط نظرياته رغم ما يجمعنا من وحدة اللغة والتاريخ أكدت العلي انه مع التعييب المتعمد الذي يطول كل شيء في حياتنا يصبح الوصول لنظرية معرفية عربية ضرباً من المستحيل فلكي يتوحد العرب حول نظرية فكرية ومعرفية واحدة يجب أولاً تحرير العقل العربي من القيم المتكلسة والمفاهيم المغلوطة . وأضاف أيضا لابد من ضرورة تجديد الخطاب الديني وإعلاء قيم التسامح والحوار والقضاء على العشوائية ودعم قيمة أدب الاختلاف وقبل هذا كله يجب القضاء على الأمية الأبجدية التي تعد حجرة عثرة في طريق أي محاولة للتحديث والتطوير وبالتالي يجب علينا أن لا ننتظر فليست هناك مؤشرات على البدء في صياغة نظرية تتفق وسياقنا الثقافي وواقعنا الحضاري على المدى القريب فالواقع الثقافي في العام معاد للتطور والبناء الفكري العربي لا يشجع على ذلك وبالرغم من هذا كله هناك بصيص من الضوء الخافت في نهاية النفق.

