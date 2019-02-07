دوليه

أقصى فيردر بريمن مضيفه بوروسيا دورتموند، متصدر ترتيب الدوري الألماني، من ثمن نهائي كأس ألمانيا بفوزه عليه اول من امس بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقت الأصلي 1-1 والإضافي 3-3.

وتقدم فيردر بريمن في الدقيقة الخامسة بعد أن نفذ ماكس كروزه ركلة حرة وتابعها الكوسوفي ميلوت راشيكا بيسراه في المرمى. وانتظر دورتموند حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لإدراك التعادل عن طريق قائده ماركو رويس الذي نفذ ركلة حرة ووضع الكرة في أعلى الزاوية اليمنى (45+3).

ولم يتبدل الوضع في الشوط الثاني رغم محاولات الفريقين لكسر التعادل، فخاضا وقتا أضافيا انتهى بهدفين آخرين لكل فريق حيث سجل الاميركي كريستيان بوليسيتش (105) والمغربي أشرف حكيمي (113) لدورتموند، والبيروفي كلاوديو بيتزارو (108) والنمسوي مارتن هارنيك (119) لبريمن.وفي ركلات الترجيح، نجح لاعبو بريمن في أربع محاولات مقابل اثنتين للاعبي دورتموند.

واقصى هايدنهايم من الدرجة الثانية أيضا ضيفه باير ليفركوزن من الدور ثمن النهائي بفوزه عليه 2-1، فيما تغلب هامبورغ (ثانية) على ضيفه نورمبرغ 1-0.في المباراة الأولى، سجل النمسوي نيكولا دوفيدان (47) وماوريس مولتهاوب (72) هدفي هايدنهايم، ويوليان براندت (44) هدف باير ليفركوزن.

وفي الثانية، سجل التركي بيركاي أوزجان هدف هامبورغ في الدقيقة 54. وسقط دويسبورغ (درجة ثانية) امام ضيفه بادربورن (ثانية) 1-3.

