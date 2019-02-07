دوليه

كشف النجم المغربي المهدي بن عطية المنتقل حديثا إلى الدحيل القطري من يوفنتوس الإيطالي عن أسباب تفضيله للعرض القطري، وقرار رحيله عن يوفنتوس، ورفض الانتقال لمان يونايتد.

وأعلن الدحيل في مؤتمر صحافي أول من أمس عن التعاقد مع بن عطية موسمين ونصف الموسم، فيما ضم الياباني ناكاجيما أربعة مواسم ونصف الموسم، ليغلق بالتالي ملف المحترفين بوجود الثنائي الجديد مع المغربي يوسف العربي، والبرازيلي أدميلسون جونيور . وتحدث بن عطية عن ردود الأفعال بعد رفضه عرض مان يونايتد وقبوله بعرض الدحيل مما قد يفتح الباب عن إمكانية استبعاده من المنتخب المغربي، بسبب قرار المدرب المغربي عدم استدعاء اللاعبين من الدوريات الخليجية، قائلا: «وجدت انتقادات من النقاد الرياضيين المغاربة بعد انتقالي للدحيل، ولكن أقول أنني أريد من الجميع أن يحترموا قراري لأنه كان الأفضل لي ولأسرتي «. وأوضح بن عطية: «أريد لأطفالي أن يعيشوا في أجواء إسلامية، ويتعلموا الإسلام بشكل صحيح «.وأضاف: «كان يمكن أن أذهب لأندية في الإمارات أو السعودية ولكني فضلت التواجد مع نادي الدحيل بسبب مشروعه الكبير الذي تناقشت فيه مع الإدارة، فهم لديهم أهداف أولها التتويج باللقب الآسيوي مع النادي وبالتالي طموحات النادي هي ما قادتني إليه، فالدحيل نجح في استقدام مدرب كبير هو رويا فاريا والتعاقد مع اللاعب المميز الياباني ناكاجيما، وهو تعاقد جيد للغاية ومع وجود لاعبي الفريق الحاليين أعتقد أن كل هذه عوامل يمكن أن تقود الفريق للنجاح في دوري أبطال آسيا».

وأوضح بن عطية: «بالنسبة للمنتخب ومشاركتي في كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، فإن هناك الكثير من اللاعبين المغاربة الذين شاركوا مع المنتخب وتواجدوا مع الأندية الخليجية والمدرب هيرفي رينارد يعرفني جيدا واذا رأى أنني لا استحق التواجد مع المنتخب سأحترم هذا القرار وسأكون أول المشجعين لأسود الأطلس «.

وقال بن عطية إن المفاوضات مع الدحيل كانت طويلة مضيفا: «أشكر خليفة خميس الذي سهل من تواجدي هنا وتواجدي في الدوحة أفضل بالنسبة لي وبالنسبة لعائلتي «.واختتم بن عطية حديثه قائلا: «لعبت مع فرق كبرى مثل بايرن ميونخ وروما ويوفنتوس وربحت معهم الكثير من البطولات، وأتطلع جاهدا لمواصلة المسيرة مع الدحيل».

