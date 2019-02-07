دوليه

كشفت تقارير صحفية، عن السبب وراء تصريحات البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشلسي، بشأن حسم مستقبله، رغم عدم انتهاء الموسم. وكان هازارد صرح مؤخرا بأنه اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، وهو ما أثار الكثير من الشكوك حول رغبة اللاعب في الرحيل عن تشلسي.

وذكرت صحيفة «صن» البريطانية، أن العملاق الإسباني ريال مدريد، تعهد لهازارد بإنهاء صفقة التعاقد معه، في الصيف المقبل، وهو ما دفع اللاعب للحديث عن مستقبله.

وأوضحت أن هازارد سيبلغ تشلسي بخطوة رحيله في الصيف المقبل، عقب 7 سنوات داخل قلعة ستامفورد بريدج.

ورغم أن عقد هازارد مع تشلسي ينتهي في الموسم المقبل، إلا أن البلوز ما يزال يطمح في الحصول على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن نجمه. وأشارت الصحيفة إلى أن هازارد سيحصل على راتب سنوي في ريال مدريد يبلغ 14.5 مليون إسترليني.

يذكر أن هازارد ارتبط اسمه بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.لا