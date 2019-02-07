دوليه

تأهل نيوبورت كاونتي من الدرجة الثالثة (الرابعة عمليا) الى ثمن نهائي كأس انكلترا لمواجهة مانشستر سيتي بطل الدوري، بفوزه أول من امس على ميدلزبره (أولى) 2-0 في مباراة معادة من الدور الرابع.

وسجل روبي ويلموت (47) وبادريغ أموند (67) الهدفين. وعبر ولفرهامبتون الوحيد من الدرجة الممتازة الذي أرغم على اعادة مباراته بتعادله مع شروزبره (ثانية) 2-2، الى ثمن النهائي بتغلبه بصعوبة على الأخير 3-2.

وخرج بارنيت الفريق الهاوي الوحيد (درجة رابعة) من المنافسة بسقوطه أمام مضيفه برنتفورد (أولى) 1-3. وتغلب كوينز بارك رينجرز (اولى) على بورتسموث (ثانية) 2-0.

