دوليه

أعلن منظمو دورة الدوحة للتنس التي تنطلق الأسبوع المقبل، أول من امس عدم مشاركة اليابانية ناومي أوساكا المصنفة أولى في العالم بسبب إصابة في الظهر.ولم يعطِ المنظمون مزيدا من التفاصيل حول أصابة بطلة أستراليا المفتوحة البالغة 21 عاما، والتي كانت انسحبت من دورة هونغ كونغ في أكتوبر الماضي بسبب اصابة في الظهر أيضا.

وقالت اللاعبة اليابانية في بيان «أنا آسفة لعدم مشاركتي في دورة الدوحة هذا العام والتي كنت خططت سابقا لخوضها ومشاهدة أنصاري هناك».واضافت «اتمنى اسبوعا عظيما للجميع على أمل أن أراهم جميعا هناك العام المقبل».وصنف المنظمون أوساكا في المركز الأول الذي سيؤول بعد انسحابها الى الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة في العالم حاليا وأولى قبل بطولة استراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.وكانت التشيكية بترا كفيتوفا المصنفة ثانية عالميا توجت العام الماضي بلقب دورة الدوحة.

