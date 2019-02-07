دوليه

ألحق فريق انديانا بايسرز رابع المنطقة الشرقية أقسى خسارة بـ «الملك» ليبرون جيمس في مسيرته بتغلبه على فريقه لوس أنجليس ليكرز بفارق 42 نقطة (136-94) في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورغم أن جيمس كان أفضل مسجل للفريق الضيف اول من امس مع 18 نقطة، أضاف إليها سبع متابعات وتسع تمريرات حاسمة في 30 دقيقة، إلا أنه لم يتمكن من إبعاد شبح الخسارة عن فريقه في ثاني مباراة يخوضها منذ تعافيه من إصابة في أعلى الفخذ تعرض لها في 25 ديسمبر الماضي أمام غولدن ستايت ووريرز بطل الموسمين الماضيين.

وفي بحثه عن أسباب للأمل بعد هذه الخسارة أكد مدرب ليكرز لوك والتون أن نجمه جيمس وضع خلف ظهره مشاكله الصحية وقال عندما شاهد لاعبه يسجل كرة ساحقة في الربع الثاني «من الجيد رؤية ليبرون يحلق ويسجل كرة ساحقة، ويمنح الثقة الى حد ما لجسده»وتابع باختصار «من الواضح، نحن بحاجة إلى أن نكون أفضل».

وخاض ليكرز اللقاء في ظل تقارير عن تغييرات يمكن أن تطال التشكيلة، حيث ذكرت وسائل إعلام اميركية أن الفريق مستعد للتخلي عما لا يقل عن ستة لاعبين مقابل التعاقد مع أنطوني ديفيس لاعب نيو أورليانز بيليكانز. وهتفت جماهير انديانابوليس باتجاه لاعب ليكرز براندون إنغرام وهو يهم بتسديد رمية حرة في اشارة الى امكانية رحيله عن ليكرز «ليبرون سيستبدلك! ليبرون سيستبدلك».

ورد جيمس، أفضل لاعب في الدوري أربع مرات، على الهتافات باعتبار أنها جزء من التصرفات المعتادة من قبل المشجعين، مضيفا «اذا كان ذلك يزعجنا، فهذا يعني أننا في المكان الخطأ».

وكان جيمس أكد بعد خمسة أيام من الفوز على لوس انجليس كليبرز (123-120 بعد التمديد) في مباراته الأولى بعد العودة، أنه لم يصل بعد الى قمة لياقته بنسبة 100 في المئة ولكنه «جيد».وتابع بعدما بات خامس لاعب في تاريخ الدوري يتجاوز حاجز 32 ألف نقطة «أنا على طريق العودة كما كنت سابقا». ومني ليكرز بخسارته الـ 27 هذا الموسم مقابل العدد ذاته من الانتصارات، وبقي في المركز العاشر في المنطقة الغربية. وحقق بايسرز فوزه الثالث تواليا وصعد للمركز الرابع في المنطقة الشرقية.

وفي المباريات الأخرى فاز ديترويت بيستونز على نيويورك نيكس (105-92) وتورونتو رابتورز على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز (119-107) وأوكلاهوما سيتي ثاندر على أورلاندو ماجيك (132-122) وممفيس غريزليز على مينيسوتا تمبروولفز (108-106) وميامي هيت على بورتلاند ترايل بلايزرز (118-108).

