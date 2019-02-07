دوليه

تأهل نانت وديجون بسهولة الى ربع نهائي مسابقة كأس فرنسا بعد فوز الأول أول من أمس على ضيفه تولوز 2-0، والثاني على مضيفه كروا من الدرجة الرابعة 3-0.في المباراة الأولى، سجل المالي خليفة كوليبالي (9) وأنطوني ليمبومب (41) الهدفين.

وفي الثانية، خسر كروا خدمات لاعبه السنغالي مامادو ديا في الدقيقة الرابعة ببطاقة حمراء وتسبب بركلة جزاء لتصبح مهمة ديجون أكثر سهولة.وتناوب على تسجيل ألأهداف الثلاثة جوليو تافاريش من الرأس الأخضر (5 من ركلة جزاء)، وفلوران بلمون (27) وويسلي سعيد (90).وتغلب أورليان (درجة ثانية) على مضيفه متز (ثانية) 1-0. وتختتم مباريات هذا الدور اليوم بلقاء غانغان مع ليون.

