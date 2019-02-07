loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

نانت وديجون إلى ربع النهائي


تأهل نانت وديجون بسهولة الى ربع نهائي مسابقة كأس فرنسا بعد فوز الأول أول من أمس على ضيفه تولوز 2-0، والثاني على مضيفه كروا من الدرجة الرابعة 3-0.في المباراة الأولى، سجل المالي خليفة كوليبالي (9) وأنطوني ليمبومب (41) الهدفين.
وفي الثانية، خسر كروا خدمات لاعبه السنغالي مامادو ديا في الدقيقة الرابعة ببطاقة حمراء وتسبب بركلة جزاء لتصبح مهمة ديجون أكثر سهولة.وتناوب على تسجيل ألأهداف الثلاثة جوليو تافاريش من الرأس الأخضر (5 من ركلة جزاء)، وفلوران بلمون (27) وويسلي سعيد (90).وتغلب أورليان (درجة ثانية) على مضيفه متز (ثانية) 1-0. وتختتم مباريات هذا الدور اليوم بلقاء غانغان مع ليون.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة