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يغادر وفد نادي الكويت الى ايران بعد غد على متن طائرة خاصة لمواجهة ذوب أهن الايراني في الجولة الثانية من منافسات الملحق المؤهل إلى دوري ابطال اسيا حيث تقام المباراة الثلاثاء المقبل في طهران. وعاد وفد الكويت الى البلاد أمس وحصل على راحة في يوم وصوله على أن يؤدي الفريق حصتين تدريبيتين اليوم وغدا بقيادة المدرب محمد عبد الله. وفي حال فوز الابيض على ذوب أهن سيختتم مبارياته في الملحق بمواجهة الغرافة القطري في 19 فبراير الحالي في الدوحة ليتأهل إلى دوري أبطال اسيا حال فوزه. أما حال خسارة الابيض أي مباراة في الملحق فسيلعب في الموسم المقبل في كأس الاتحاد الاسيوي.

وفاز الكويت الأول من أمس على الوحدات الاردني 3-2 خلال لقائهما على ستاد عبد الله الثاني في عمان في افتتاح مشاركات الفريقين في الملحق ليتأهل الكويت للمباراة التالية ويخرج الوحدات من المنافسات كي يلعب في الموسم المقبل في كأس الاتحاد الاسيوي.

وقدم الكويت مباراة كبيرة واستحق الفوز عن جدارة واستحقاق حيث بادر الوحدات بالتسجيل عن طريق حمزة الدردور (10) وسعيد مرجان (31) إلا أن الكويت تمكن من العودة وتسجيل ثلاثة اهداف منحته الفوز عن طريق نجمه المتألق فيصل زايد(هدفان في الدقيقتين 39 و43) والعاجي جمعة سعيد (68).

من جانب آخر، قررت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة تأجيل مباراة الكويت وكاظمة التي كان مقررا اقامتها بعد غد في الجولة الثانية عشرة من الدوري، وذلك بسبب ارتباط الكويت بالمشاركة أمام ذوب أهن.

من ناحيته أعلن رئيس نادي الكويت خالد الغانم تقديم مكافأة مالية قدرها 1000 دينار لكل لاعب بعد الفوز على الوحدات تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون في المباراة تشجيعا لهم على بذل المزيد في المباراة المقبلة أمام ذوب اهن.

وشكر الغانم السفير الكويتي في الاردن عبد العزيز الديحاني لمساندته الابيض في عمان، كما توجه بالشكر لمجلس ادارة اتحاد الكرة ورئيس واعضاء مجلس ادارة نادي كاظمة الذي وافق على تأجيل مباراة الأبيض والبرتقالي التي كان مقررا اقامتها بعد غد.

ولفت إلى أن رحلة الكويت إلى إيران السبت المقبل كانت تتعارض مع مباراة كاظمة لولا موافقة الاخير على تأجيلها، كما شكر جمهور الوحدات على أناشيده التي آزرت رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

