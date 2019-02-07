محلية

كثفت اللجنة المنظمة لبطولة الكويت الدولية الـ 19 لسباقات الهجن جهودها واستعدادها لضمان ظهور البطولة بشكل لائق لا سيما أنها تحظى برعاية اميرية سامية وتشهد مشاركة كبيرة لملاك الهجن في الكويت ودول خليجة وعربية.

وقال نائب المدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للرياضة د. صقر الملا انه تم الاتفاق على عمل كل الترتيبات الخاصة باستضافة وإقامة ضيوف الكويت من الوفود المشاركة والمدعويين في البطولة التي ستنطلق السبت المقبل اضافة الى رصد جوائز البطولة والتي تصل الى 61 سيارة وجوائز نقدية للفائزين في الأشواط ال63 المقررة في البطولة.

واكد الملا في تصريح للصحافيين أول من أمس عقب ترؤسه اجتماعا للجنة ثقته فى قدرة الكوادر الكويتية من أعضاء اللجان العاملة في الهيئة العامة للرياضة والنادى الكويتى لسباق الهجن على إنجاح البطولة التي تستمر ستة ايام ومواصلة السجل المشرف للبطولة تنظيميا واداريا و فنيا.

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة المنظمة للبطولة رئيس النادي الكويتي لسباق الهجن حسين الدواس في تصريح مماثل ان عدد الهجن المشاركة في البطولة تخطى ال 1600 في أول يومين للتسجيل متوقعا ان يزداد العدد قبل إقفال باب المشاركة مساء الخميس المقبل.

وأضاف الدواس ان اللجان الخاصة بميدان السباق قامت باجراء الصيانة اللازمة وتجهيز الميدان وعمل كافة الترتيبات قبل انطلاق البطولة بوقت كاف مثمنا رعاية سمو امير البلاد المستمرة لهذه الرياضة الأصيلة التي تعد جزء مهم من تراث اهل الكويت والخليج والدول العربية.

وعن استعدادات اللجنة الاعلامية للبطولة قال رئيس اللجنة الاعلامية فهد العويضة في تصريح مماثل ان اللجنة انتهت من كافة مطبوعات البطولة ومخاطبة جميع وسائل الاعلام المحلية والخليجية وتدشين موقع خاص للبطولة اضافة الى تجهيز مركز اعلامى واستوديوهات البث الاذاعى والتليفزيوني للبطولة بالنادى لتغطية أحداث البطولة. وذكر ان البطولة التي تنظم طوال 19 سنة متتالية باتت تعد أكبر ملتقى رياضى تراثى فى الوطن العربى وتمثل القاطرة التى تقود رياضة الاباء والاجداد والنموذج الذى يعكس التطور الكبير الذى تشهده رياضة سباقات الهجن في المنطقة.

