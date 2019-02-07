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زايد: همة اللاعبين أعادتنا للمباراة


صرح لاعب الكويت فيصل زايد أن همة اللاعبين أعادت فريقه الى المباراة أمام الوحدات الأردني الاول من امس بعدما بدأها بداية سيئة وتلقت شباكه هدفين مبكرين. وذكر زايد ان الكويت تمكن من الفوز بنتيجة 3-2 على خصم كبير وان تركيز اللاعبين حاليا ينصب على مواجهة ذوب اهن الايراني الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من الملحق الآسيوي. بدوره قال كابتن الكويت حسين حاكم إن خبرة لاعبي الابيض مكنته من حسم مواجهة الوحدات الاردني لصالحه رغم تأخره بهدفين في بداية اللقاء. وأشاد بما قدمه الوحدات في اللقاء موضحا أنه كان خصما عنيدا وأن الفوز عليه لم يكن سهلا.


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