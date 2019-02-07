محلية

حقق العربي انتصاره الاول في دوري الدرجة الاولى للكرة الطائرة وجاء على حساب التضامن بصعوبة 3-2، فيما تغلب كاظمة على الجهراء 3-1 أول من أمس ضمن الجولة الرابعة للبطولة، فيما تأجلت مباريات الكويت بسبب استعداد الأبيض للمشاركة في البطولة العربية للأندية التي تستضيفها تونس في فبراير المقبل حيث يقيم الفريق حالياً معسكراً تدريبياً في تركيا.

ويتصدر كاظمة ترتيب الفرق برصيد 8 نقاط من 4 انتصارات، ثم يأتي القادسية والعربي والتضامن بـ5 نقاط، والكويت 4 نقاط، واخيرا الجهراء 3 نقاط. وقدم العربي عرضاً قوياً في الشوط الاول مكنه من اخذ الافضلية على خصمه الذي كان نداً للأخضر حيث حسم الاخير الشوط بصعوبة 25-22. واخذ التضامن زمام المبادرة في الشوط الثاني وتمكن من تحقيق الافضلية وانهاء الشوط لصالحه 25-17. وعاد العربي إلى اجواء المباراة في الربع الثالثة وتمكن من انهائه لصالحه 25-17.

وعادت الاثارة الى المباراة في الربع الرابع الذي تساوت فيه الكفتان قبل أن يحسمه التضامن لصالحه 25-22.ولجأ الفريقان إلى شوط فاصل استطاع العربي أن يحسمه لصالحه 15-10 محققا انتصاره الاول في البطولة.

