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رفع العقوبة عن دشتي

زيد خلف
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الخميس 07 فبراير 2019

رفع اتحاد الكرة الطائرة العقوبات المفروضة على اللاعبين والاداريين بمناسبة احتفالات البلاد بالاعياد الوطنية. وشمل رفع الايقاف لاعبي القادسية ناصر دشتي وفهد حزام (لاعب شباب الاصفر) والاداري عبدالله العنزي الذين كانوا اوقفوا لمدة موسمين، الموسم الماضي بسبب الاشتباك مع الحكم عادل الحربي. ويعتبر رفع الايقاف عن دشتي مكسب للقادسية الذي ينافس على بطولة دوري الدرجة الممتازة نظرا لأن اللاعب الذي يشغل مركز الليبرو يعتبر من أفضل اللاعبين على المستوى المحلي وهو يملك خبرة طويلة من خلال مشاركاته الخارجية مع القادسية والمنتخب.


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