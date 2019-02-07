محلية

أقام نادي برقان أول من أمس حفل عشاء في قاعة النخبة بمنطقة جنوب الصباحية بمناسبة فوز قائمة الجميع في انتخابات النادي التي جرت شهر يناير الماضي.

وقال رئيس النادي هملان الهملان إن مجلس الإدارة حرص على إقامة حفل العشاء لأعضاء الجمعية العمومية لبرقان وشكرهم على منحهم الثقة لقائمة الجميع متمنياً أن يكون مجلس الإدارة عند حسن ظنهم، ومؤكداً التزامه بتطوير الرياضة في النادي والعمل على إضافة المزيد من اللعبات وتنفيذ البرنامج الانتخابي.

وشدد الهملان على حرص النادي على الوقوف مع بقية الاندية والهيئة العامة للرياضة لتنفيذ خارطة الطريق لرفع الايقاف عن الرياضة المحلية وعودة المنتخبات الكويتية المشاركة في المحافل الدولية.

وأكد الهملان مجدداً أن أبواب النادي مفتوحة لكل محبي النادي الذي لن يكون حكراً لفئة دون أخرى، مشيراً إلى أن الكل حريص على خدمة النادي وأبنائه وأن المصلحة العامة هي الهدف الذي يسعى اليه كافة الرياضيين لتحقيقه. وتقدم الهملان بالشكر إلى كل من حضر في حفل النادي، متمنياً أن يكون هو وأعضاء مجلس الإدارة على قدر الثقة التي منحها لهم أعضاء الجمعية العمومية.

