محلية

ألف مبروووك للكويت كدولة ولنادي الكويت كنادي الذي مثَّل الكويت خير تمثيل... فقد اثلج صدورنا بفوزه المستحق على نادي الوحدات الاردني بثلاثة اهداف مقابل هدفين... فمن شاهد المباراة اكيد تفاعل مع احداثها خصوصا بعد تقدم الوحدات بهدفين... الا ان لاعبي الكويت أبوا إلا ان يبذلوا جهدا كبيرا (تكتيكيا) لكي يعدل النتيجة فاستطاع ان يتعادل معهم بهدفين قبل نهاية الشوط الاول... وقد حافظ لاعبو الكويت على النتيجة إلى ان استطاعوا ان يحرزوا هدف الفوز (الثالث) لكي يرتفع علم الكويت وعلم نادي الكويت اعلانا بفوزهم بهذا اللقاء الاستثنائي لتكملة طريقهم إلى التأهل لبطولة ابطال آسيا ان شاء الله .

بعد كل هذه المقدمة تأتي الان الخطوة الاهم وهي الاعداد للمباريات القادمة في البطولة ولالتزامات الفريق المحلية.... حيث يجب:

البدء بالاعداد للمباريات الخارجية المتبقية للفريق باقامة معسكر دائم للفريق.

الطلب من اتحاد القدم بمراعاة جدول الدوري لاراحة الفريق من المباريات القادمة والتنسيق لتأجيل مبارياته المحلية بما يتناسب مع حاجه الفريق للراحة.

دعم الفريق من قبل هيئة الرياضة في تسخير الميزانيات والتفرغات الخاصة للاعبين والجهازين الاداري والفني والطبي.

ما حققه فريق الكويت يمثل الكويت وليس الفريق فقط لذا الدعم الجماهيري مهم لهم في اي دولة يلعبون بها مستقبلا.

شكرا لاخواننا اللاعبين على ما قدموه وللاجهزة التابعة للفريق ولمجلس ادارة نادي الكويت الذي فعلا يستطيع ان يدير الكرة الكويتية افضل من.........؟ والله من وراء القصد.

