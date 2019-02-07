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كرّم سفير دولة فلسطين رامي طهبوب صباح أمس في مقر السفارة في الكويت بطل الجوجيتسو عبد الله وليد العنجري والذي انسحب مؤخرا من البطولة الدولية التي أقيمت في مدينة لوس انجلوس الأميركية بعد رفضه منازلة لاعب إسرائيلي.

وكان البطل عبدالله العنجري قد أعلن بعد انسحابه ان فلسطين والقدس اهم من كل البطولات.

وشكر السفير طهبوب البطل العنجري على هذا الموقف المشرف الذي يدل على حب الشعب الكويتي لفلسطين وشعبها والذي يعكس موقف دولة الكويت تجاه فلسطين وعلى رأسها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

من جانبه ثمّن الدكتور وليد العنجري والد البطل عبدالله على هذه اللفتة من قبل سفارة دولة فلسطين نيابة عن نجله عبدالله المتواجد في الولايات المتحدة للدراسة ، وأعرب عن اعتزازه بموقف البطل عبدالله الذي تربّى على الانتماء لفلسطين قوميا ودينيا واخلاقيا . معربا عن أمنيته الصلاة في المسجد الأقصى المبارك بعد دحر الاحتلال عنه.

وقدم السفير طهبوب لبطل الكويت هدية رمزية وشهادة تقدير تعبيرا عن شكره والجالية الفلسطينية لعبد الله العنجري على موقفه وتسلمها نيابة عنه والده الدكتور وليد.

وحضر التكريم امين عام اتحاد المهندسين الفلسطينيين فرع الكويت المهندس هشام عبد النور وعضو الهيئة الإدارية للاتحاد المهندس علي الزبيدي اللذان قدَّما للبطل الكويتي وسام الاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين.

