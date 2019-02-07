آراء

منذ حصول الكويت على عضوية مجلس الأمن غير الدائمة، وهي حريصة على المشاركة الفعالة عبر تبني الكثير من القضايا الدولية والتي تشكل هاجسا حقيقيا وتحديا كبيرا لمفهوم الأمن الدولي بما في ذلك الأمن الخليجي والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمن المنظومة الدولية إن لم يكن محورها. فمنطقة الشرق الأوسط والخليج ملتهبة أمنيا لعدد من الأسباب بما فيها الحفاظ على الأمن الإسرائيلي ونزاع الدول الإقليمية وتنافس الدول الكبرى وظهور جماعات الإرهاب والتطرف والتي هي الأخرى جزء من تلك الحروب الإقليمية والدولية.

وتعتبر إشكالية «خصخصة الأمن» أحد أبرز التحديات التي تواجه الأمن الدولي والخليجي، وقد تناولت الكويت ذلك الموضوع عبر التأكيد على ان استخدام المرتزقة في النزاعات الدولية يهدد الأمن والسلم اقليميا ودوليا، وذلك واقع تعيشه كافة دول المنطقة مما يتطلب تفعيل مفاهيم الأمن الإقليمي لتجنب مصير مرتزقة الأمن.

وقد تطور هذا المفهوم في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب الباردة إلا ان جذوره في الحقيقة تمتد منذ تلك المرحلة، فصراع الدول الكبرى ما بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفييتي في العديد من دول العالم تبين أنه نزاع مكلف ومحرج للداخل والخارج الأميركي، فالرؤساء بحاجة دائمة لتبرير الأعمال العسكرية لدافعي الضرائب والذين يرون من الأولويات ان تصرف أموالهم على تحسين مستوى المعيشة في الداخل بدلا من الدخول في مغامرات خارجية غير محسوبة النتائج ولا محمودة العواقب، ولهذا لجأت الإدارة الأميركية للجماعات الجهادية لخوض حربها في أفغانستان ودحض التوغل السوفييتي ومنعه من الوصول الى البحار الدافئة الدولية.

وقد أرجعت حرب تحرير الكويت للولايات المتحدة الأميركية ثقتها في قدراتها العسكرية بعد أن فقدتها في حرب فيتنام بينما أعطت تفجيرات سبتمبر المبرر الأخلاقي لأميركا لخوض حربها في أفغانستان والذي سرعان ما انطفأ فوقعت اشكالية تبرير حرب اميركا في العراق، والتي فضلت ان تتركها لشركات ومرتزقة الأمن والذين هم في الأصل جنود اميركيون خارج الخدمة، وبعضهم من طالبي البطاقة الخضراء، بالإضافة الى الاستعانة بقوات أخرى من أميركا الجنوبية.

وها هي روسيا كذلك تستنسخ تلك التجربة الأميركية الناجحة في «خصخصة الأمن»، وهي أهم الأدوات لتلك الدول للتدخل العسكري في مناطق النزاعات دون تحمل اية تبعات قانونية، ما يعني انه في كثير من المناطق الملتهبة كما حدث مع ازمة القرم وسورية والعراق فإن الواقع ان تلك حروب لشركات أمنية وليست لجيوش نظامية، وذلك سبب آخر لإطالة أزمات الشعوب والحروب الدائمة، فمصائب الشعوب ليست إلا ارباحا تجارية هائلة تحققها تلك الشركات على حساب مستقبل شباب وأطفال تلك المناطق المنكوبةّّ.

