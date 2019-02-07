آراء

رسالة الى معالي وزير التربية: هل تعلم يا معالي الوزير بان هناك مدارس تم اغلاقها منذ سنوات من اجل صيانتها واعادة تأهيلها ولكن للاسف الشديد تم اهمالها وعلى سبيل المثال لا الحصر روضة زنوبيا بمنطقة الصباحية والتي تم اغلاقها منذ سبع سنوات ولم يتم اصلاح اي شيء فيها فتركت مهملة.

وايضا روضة الامل في منطقة الفحيحيل وثانوية العذبي بنات والفرزدق وابن حيان. وايضا في منطقة علي صباح السالم (ام الهيمان) ثانوية البنات منذ سنوات وهي مغلقة وتم اغلاق روضتين وفتح الصف العاشر في روضتين منذ عهد الدكتور عبدالمحسن المدعج وهو وزير بالانابة ومن بعده وزيران ولديهما علم بذلك ولم يفعلا اي شيء وانت الثالث ولم تفعل اي شيء، وغيرها من المدارس التي كان من المفترض صيانتها واعادة تأهيلها لاستقبال الطلبة ولكن الاهمال والتخبط وعدم المساءلة هي ما تسبب في هذا الاهمال.

واذا كنتم تعانون من نقص الميزانية فهناك المقاصف تستطيعون الاستعانة بها للصرف على صيانة المدارس التي تعاني تهالكا واهمالا.

نعلم وانتم تعلمون يا معالي الوزير ان الوزارة تعاني من نقص في المدارس مع زيادة كثافة الطلاب في مختلف المراحل لو كان هناك حسن تخطيط لاستغلت تلك المدارس بعد صيانتها وادخالها في الخدمة وتوزيع الطلاب عليها من جديد، لكن لا دراسة ولا تخطيط وإنما تخبط يحدث في بعض ادارات وزارة التربية. ونحن نطالبكم يا معالي الوزير ان تبحثوا في اسباب اهمال تلك المدارس وعدم صيانتها حتى اصبحت متهالكة اكثر مما كانت عليه سابقا.

دوركم اعادة افتتاح تلك المدارس ومحاسبة المتسبب في ذلك الخلل ونحتاج منكم الى جهد مضاعف ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب لاعادة الوضع الى الطريق الصحيح في الوزارة فما نشاهده اليوم اخفاق يليه فشل.

نعلم بانكم لا تستطيعون الاصلاح بسبب عدم وجود خطة مستقبلية ونحن في انتظار حلولكم للمدارس المنسية ونحن متأكدون بان المدة التي تسلمتم فيها الوزارة كافية للعمل والانجاز ولكن للاسف الى اليوم لا يوجد اي انجاز بل على العكس السلبيات تطفو على السطح بشكل كبير دون اي تدخل منكم، وكل بيت له علاقة مباشرة لانه المعني بتعليم النشء واعداد جيل المستقبل فالعمل يجب أن يكون على قدر طموح بناء وطن فالشباب هم العمود الفقري للوطن.

معالي الوزير.. اخيرا أقولها لك يا ليتك تقوم بجولة على مدارسك الجديدة في مدينة صباح الأحمد التي تم افتتاحها من دون خطط ووسط تخبط تام.

حفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.

