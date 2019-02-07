آراء

من خلال مشاهدتي لتلفزيون الكويت شد انتباهي برنامج الانجازات الحكومية وعشت لحظات سعيدة وابتعدت عن الواقع الحقيقي وذهبت الى الواقع الافتراضي وعشت في سنة 2035.

تطور وتكنولوجيا وانهاء كل الازمات الموجودة حاليا.

وسرعان ما خرجت الى الشارع حتى تبخر الواقع الافتراضي، وبدأت الحياة الحقيقية ترجع ولكن بسرعة جنونية وصدمة بعد صدمة، وتذكرت اهم الانجازات الحكومية من وجهة نظري المتواضعة بعيدا عن التطبيل والاعلام والجوائز :

1- استطاعت الحكومة انهاء قضية البدون.

2- استرجعت الاموال المسروقة من «التأمينات».

3- حلت ازمة الزحمة ورخص القيادة.

4- انهت ازمة الحصى المتطاير.

5- انهت مشكلة العمالة المنزلية وتفوقت شركة الدرة.

6- انهت ازمة المتقاعدين باسترجاع الفوائد وحققت لهم متطلباتهم.

7- الانتهاء من ازمة طوابير التوظيف.

8- المشاريع الاسكانية جاهزة وامام الجميع المنازل والبنية التحية.

9- الجواز الكويتي اقوى جوازات العالم ولا داعي لفيزا الاتحاد الاوروبي او غيرها.

10- انهاء مشكلة القروض الاستهلاكية والشخصية والآن المواطن سعيد جدا.

11- حققت مبدأ العدالة الاجتماعية من خلال المناصب العليا وتساوى الجميع.

12- تمت محاسبة المتسببين في قضية الداو وهم الآن في ربوع السجن المركزي.

13- مقاولو الطرق والمناطق الجديدة تمت محاسبتهم ودفعوا غرامات كبيرة لتسببهم بخسائر للدولة والمواطن.

14- ابناء الكويتية اخذوا حقوقهم كاملة.

15- التعليم في المراكز الاولى عالمياً.

16- المشاريع السياحية تغيرت واصبح رب الاسرة لا يرغب بالسفر للخارج.

17- العلاج بالخارج انتهى واصبحت الدول المجاورة تبعث مرضاها لنا.

18- التركيبة السكانية متوازنة الآن بعد ما كان هناك خطر وفارق كبير مقابل المواطن اكثر من 3 وافدين.

19- المنح والهبات والقروض الخارجية اصبحت منظمة والاحتياجات الداخلية اولا ومن ثم خارجيا.

20- المشاريع كلها تنقل مباشرة على قناة خاصة للمشاريع وتكون بالعد التنازلي وفق جدول محدد ولا مجال للتأخير او الاوامر التغييرية.

واخيرا وليس آخرا..

حققنا تقدما مبهرا في المؤشرات العالمية لمدركات الفساد.

حيث تقدمنا ما لا يقل عن 10 مراكز في كل المجالات.

الانجاز هو تحويل خطأ انت تعترف بوجوده اولا

وتحوله الى هدف تريد تحقيقة وايضا تعترف به

وبعدها يصبح بصمة في التاريخ

ويذكرك الجميع.

اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه

