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إنقاذ سيدة وطفلين احتجزوا في الدور الثالث

رجال الإطفاء سيطروا على حريق اندلع في منزل مواطن بالأندلس


أخمد رجال الاطفاء مساء اول امس حريقاً اندلع في منزل مواطن في منطقة الاندلس وانقاذ مواطنة وطفلين كانوا محتجزين في أحد الادوار.
وكان بلاغ ورد مساء اول امس لغرفة عمليات الادارة العامة للاطفاء يفيد باندلاع حريق في أحد المنازل في منطقة الاندلس، وعلى الفور توجه رجال اطفاء مركزي العارضية والصليبخات لموقع الحريق حيث تبين بان منزل مواطناً مكون من 3 ادوار وسرداب اندلعت النار في الدور الاول ووجود اشخاص محتجزين في الدور الثالث وعلى الفور قام رجال الاطفاء باقتحام المنزل وانقاذ المحشورين الذي تبين بأنهم مواطنة وطفلان ولن يصابوا بأذى. ومن ثم تم مكافحة النار واخمادها خلال وقت قياسي قبل امتدادها الى الادوار الاخرى.


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