دفتر أحوال

استكمالا للحملات التفتيشية التي تقوم بها الادارة العامة للاطفاء، وبتوجيهات من نائب المدير العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد شنت ادارة وقاية محافظة الفروانية حملة تفتيشية على منطقة الري الصناعية قادها مدير ادارة وقاية محافظة الفروانية العميد زكريا عبدالله اشكناني اسفرت عن رصد اكثر من عشرين مخالفة تنوعت بين عدم تجديد التراخيص والتخزين العشوائي وتسكير ابواب الطوارئ وتحويل المكاتب الى سكن للعمال وغيرها من المخالفات.

تم خلال الحملة ابلاغ اصحاب المباني والمحلات الى ازالة جميع المخالفات واستخراج الرخص حرصا على سلامتهم وسلامة مرتادي السوق وتجنبا للمساءلة القانونية المترتبة على هذه المخالفات.

