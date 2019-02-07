دفتر أحوال

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد حكم محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بعقاب مواطن اتهم بقتل ابنيه بمبيد حشرات أثناء نومهما في غرفتهما.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم أنه قام بقتل طفليه عمدا بعد أن قام برش مبيد حشري أثناء نومهما في الغرفة ما أدى الى وفاتهما.

وفيما شهدت زوجته عليه وقالت ان المتهم قد تعمد قتل ابنيه نفى الاخير ماوجه اليه من اتهام مؤكدا انه وجد حشرات في غرفة ابنيه وقام بالتعامل معها بشكل طبيعي برش مبيد الحشرات ولم يعلم أن هذا التصرف سيؤدي الى وفاة طفليه.

وفيما قضت محكمة الجنايات بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم، أيدت محكمة الاستئناف الحكم مستندة الى انكار المتهم ماوجه اليه من اتهامات فضلا عن اطمئنانها الى أقوال ودفاع المتهم.

