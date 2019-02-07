عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: حض الرئيس الاميركي دونالد ترامب في خطابه أمام الكونغرس حول حال الاتحاد الاميركيين على الوحدة سعيا منه لطي صفحة سنتين من الانقسام الحزبي لكن التوتر السياسي السائد في واشنطن وتصريحاته حول الهجرة جعلت هذه المهمة شائكة. وفي خطابه التقليدي حول حال الاتحاد كثف الرئيس الاميركي الدعوات الى التسوية وتجاوز الخلافات الحزبية لكن الديموقراطيين سارعوا إلى رفض بادرته بعد إصراره في الخطاب على بناء الجدار المثير للجدل على الحدود الاميركية- المكسيكية ما ينذر بتوتر سياسي جديد في المستقبل القريب. وفيما كان يمازح أعضاء الكونغرس أحيانا وفي أحيان أخرى يتحدث باندفاع قال ترامب «يجب أن نرفض سياسات الانتقام وأن نغتنم الإمكانات اللامحدودة من التعاون والوفاق» وأضاف «معا نستطيع كسر عقود من الجمود السياسي يمكننا التغلّب على الانقسامات القديمة شفاء الجروح القديمة بناء تحالفات جديدة، تطوير حلول جديدة وإطلاق عنان الوعد الاستثنائي لمستقبل أميركا اتّخاذ القرار متروك لنا» وتابع «يُمكننا جعل مجتمعاتنا أكثر أمانا وعائلاتنا أقوى وثقافتنا أكثر غنى وإيماننا أكثر عمقا وطبقتنا المتوسطة أكبر وأكثر ازدهارا من أي وقت مضى».

وعلى صعيد السياسة الخارجية أكد ترامب مجددا تصميمه على سحب القوات الاميركية من افغانستان وسورية في أسرع وقت ممكن. وأعلن انه سيواصل دبلوماسيته مع كوريا الشمالية عبر لقاء الزعيم كيم جونغ اون في 27 و 28 فبراير في فيتنام. كما شدد ترامب على أقوى ورقة في يده أمام الناخبين وهي الازدهار الاقتصادي قائلا إنه «أفضل اقتصاد في العالم» داعيا الى مبادرة موحدة لاستئصال مرض الايدز من الولايات المتحدة في غضون عقد من الزمن. وشدد الرئيس الأميركي على أنّ هناك «معجزةً اقتصاديّة تحدث في الولايات المتّحدة، والأشياء الوحيدة التي يُمكن أن توقفها هي الحروب الحمقاء أو السياسة أو التحقيقات السخيفة والمنحازة».

وأردف «يجب أن نكون متّحدين في بلدنا لهزيمة خصومنا في الخارج» لكن الهدف الرئيس من الخطاب حيث قاطعه عدة مرات الجمهوريون بالتصفيق الحاد كان عرض رؤية رئاسية أكثر شمولية استعدادا لانتخابات العام 2020. الا أن الانقسام لايزال شديدا في البلاد منذ تولي ادارة ترامب السلطة وصولا الى كل جانب من الحياة السياسية تقريبا وكان الانقسام ظاهرا منذ دخول ترامب مجلس النواب حيث تدافع الجمهوريون لمصافحته فيما بقي معظم الديموقراطيين بعيدا عنه.

وحين وصل ترامب الى موضوعه المفضل وهو بناء جدار على الحدود المكسيكية لوقف تدفق المهاجرين غير القانونيين كان الديموقراطيون يهزون رؤوسهم بغضب. وبعد الخطاب قال عضو مجلس النواب الديموقراطي النافذ ستني هوير أن ترامب لجأ الى لغة «التخويف لاخفاء حقيقة ان رئاسته تفتقد حس القيادة وهي مسيئة لمستقبل الاميركيين». ومبادرة الرئيس وفشله في الحصول على تمويل من الكونغرس لبناء الجدار هي في صلب الانقسام السياسي الذي كان يحاول الرئيس في خطابه اصلاحه.

وقال ترامب «بكلّ بساطة، الجدران تنفع والجدران تُنقذ أرواحاً. لذا دعونا نعمل معاً على تسوية، ولنتوصّل إلى اتفاق يجعل أميركا آمنة حقّاً».وأضاف بلهجة تحد «سأبنيه» وسط تصفيق حاد من الجمهوريين وصمت من الديموقراطيين.

ويرى الديموقراطيون ان تحذيرات ترامب بخصوص الهجرة غير القانونية هي لمجرد إشاعة الخوف ورفضوا تقديم التمويل اللازم. وفي ملف فنزويلا واصل ترامب الضغوط على الرئيس اليساري نيكولاس مادورو قائلا «نقف مع الشعب الفنزويلي في سعيه النبيل الى الحرية».

