عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: رد الديموقراطيون بحدة عل خطاب حالة الاتحاد الذي القاه الرئيس الاميركي دونالد ترامب واتهمت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الرئيس «بتعمد إثارة الذعر بين المواطنين وإيجاد أزمة على الحدود».وكتبت بيلوسي «تفنيد المغالطات التي طرحها الرئيس سوف يستغرق أياما» مضيفة «على ترامب الالتزام بالتوقيع على بيان لجنة الحزبين المشتركة الذى دعا لاستمرار عمل الحكومة وتقديم حلول أمنية قوية وذكية لقضية الحدود».واتهمت النائبة الديمقراطية ستاسي إبرامز ترامب باختيار «حبس الأطفال وتفريق الأسر» بدلا من وضع خطة حزبية لمسألة الهجرة. وأضافت» أميركا تصبح أقوى بتواجد المهاجرين وليس الجدران».

من جهتها اتهمت السياسية الديمقراطية ستيسي أبرامز الرئيس دونالد ترامب بالتخطيط للإغلاق الحكومي الذي استمر 35 يوما بين نهاية العام الماضي وأواخر يناير. واختار الحزب الديمقراطي أبرامز، التي كانت خسرت انتخابات حاكم ولاية جورجيا في نوفمبر، للرد على خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه ترامب وقالت أبرامز في خطاب ألقته من مدينة أتالانتا «الإغلاق كان استعراضا خطط له رئيس الولايات المتحدة». وأعرب أبرامز عن «إحباطها» حيال الطريقة التي يواجه بها ترامب قضايا البلاد، موضحة «لا أريده أن يفشل، ولكن نحتاجه أن يقول الحقيقة وأن يحترم واجباته والتنوع غير العادي الذي يميز أميركا».

وأضافت «كنت مع متطوعين نوزع وجبات على الموظفين الفيدراليين الذين عانوا بسبب عدم صرف رواتبهم لأسابيع، من العار أن نتلاعب بهم لدوافع سياسية». وهاجمت أبرامز سياسات ترامب إزاء قضية الهجرة غير الشرعية قائلة «يجب أن تكون هناك خطة للهجرة ولكن ليس أن تضع الأطفال في السجون لا نتكلم عن حدود مفتوحة. والشعب الأميركي يفهم ذلك الديمقراطيون مستعدون للتفاوض».

ولم يقتصر رد الديمقراطيين على أبرامز إذ أن عضوة مجلس النواب إلهان عمر قالت عبر «تويتر» إن «ترامب رفض أن يتحدث في خطاب الاتحاد عن أمور مثل تغير المناخ، وإغلاق الحكومة الأطول في تاريخ الولايات المتحدة وتهديده بإغلاق الحكومة مرة أخرى في أقل من أسبوعين».

