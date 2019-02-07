عربيات ودوليات

واشنطن- كونا- أ. ف. ب: وصف الرئيس الاميركي دونالد ترامب ايران بـ«الدولة الاولى الراعية للارهاب في العالم»، مؤكدا ان ادارته تصرفت «بشكل حاسم» معها. وقال ترامب في خطاب حالة الاتحاد السنوي انه «من اجل ضمان عدم حصول هذه الديكتاتورية الفاسدة على اسلحة نووية قمت بسحب الولايات المتحدة من الصفقة النووية الايرانية الكارثية وفي الخريف الماضي فرضنا عليها اقسى العقوبات على الاطلاق». وبالنسبة للشرق الاوسط قال ترامب انه يعد «احد اكثر التحديات تعقيدا» التي تواجهها الولايات المتحدة. من جهة ثانية، تعهد الرئيس الأميركي أن تتفوق بلاده على روسيا في الانفاق على برامج الصواريخ في غياب اتفاق دوليّ جديد بعد أن انسحب من معاهدة رئيسية تنظم المسألة تعود لحقبة الحرب الباردة.

