عربيات ودوليات

في ظل حماستهم الشديدة لمعارضة أي سياسة ينتهجها ترامب، بدا قادة الحزب الديموقراطي وكأنهم دعاة حرب.

تتجه أنظار العالم هذا الشهر للقمة الثنائية المرتقبة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون. فمصير 75 مليون كوري معلقة بنتيجة اللقاء الثاني.. فإما التقدم نحو السلام أو التهديد النووي. كما يتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة بدء سحب القوات الأميركية، من سورية وأفغانستان.

لكن المعضلة هي أنه لو كان رئيس غير ترامب هو من اتخذ تلك الخطوات، لوجد الترحيب من جانب منتقديه ابتهاجا نحو الدبلوماسية والسلام، وهو ما لم يفعله السياسيون. بل إنهم حثوا الرئيس الأكثر اندفاعاً للانخراط في مزيد من الصراعات الدولية إلى عدم الانسحاب!. وفي الحالات القليلة التي سعى فيها ترامب إلى تخفيف حدة العنف، تعرض لانتقادات مؤسسة الأمن القومي، بما في ذلك قادة الحزب الديموقراطي. فقد وصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الانسحاب من سورية بأنه «هدية عيد الميلاد إلى فلاديمير بوتين». كما صوتت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطي ضد «انسحاب متهور» من سورية وأفغانستان.

الواقع أن محاولة التفوق على صقورية ترامب أمر بالغ الخطورة. وربما تكون قد أثرت بالفعل على الإدارة وأبطأت خروجها من سورية وكبحت إجراءات بناء السلام من قبل كوريا الشمالية. كما يهدد بتحويل الحزب الديموقراطي إلى حزب حرب. وفي الوقت الذي يسعى فيه التقدميون داخل الحزب إلى تطوير سياسة خارجية جديدة، ينبغي عليهم أن يرفضوا انحراف الحزب نحو الحرب والعدوانية.

ومنذ قمة سنغافورة الأولى مع كوريا الشمالية في يونيو 2018، وحتى إعلان ترامب في ديسمبر نيته سحب 2000 جندي أميركي من سورية، ركز منتقدو ترامب هجومهم حول أمر واحد: وهو أن الرئيس قام بصياغة وتنفيذ قراراته من خلال عملية سياسة معيبة. وسخر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من قمة سنغافورة واعتبرها «مجرد مصافحة وصور فوتوغرافية».

وبالطبع، مثل هذه الانتقادات لها من الفوائد الكثير رغم تهور ترامب، ألا يجب علينا أن نفضّل صنع السلام بدلاً من الحرب؟ ولو كانت هناك مخاطر في تعجل ترامب في سحب القوات، أليست المخاطر أكبر بكثير في حال قاد ترامب القوات في معركة لانهاية لها؟

والأهم من ذلك أنه لا يمكن الوثوق بترامب في وضع استراتيجية عسكرية فعالة سواء في سورية أو في أي مكان آخر. والأمر ينطبق على إدارته، التي يهيمن عليها الآن مستشار الأمن القومي الجديد جون بولتون، ووزير الخارجية مايك بومبيو. فمن خلال معارضة انسحابات ترامب لأسباب إجرائية، يطالب أعضاء ما يسمى بالمقاومة بأن يرسل هذا القائد الأحمق قواته إلى أي مكان في العالم ليحاربوا ويَقتلون ويُقتلون.

الواقع أن هذا الموقف هو ضد ترامب فقط بالمعنى السطحي.

فإذا كانت الإدارة تستحق الاستنكار -وهي كذلك- فإن المسؤولية تقع أولا وقبل كل شيء على بولتون، الذي تتمثل مهمته في إدارة عملية السياسة. وقد حاول بولتون باستمرار إحباط سياسات ترامب الدبلوماسية. في البداية، أدلى بتصريحات مهيجة تجاه كوريا الشمالية، كادت تقوض قمة سنغافورة، ما أرغم ترامب على تهميشه. ثم يبدو أنه أهمل وضع خطط سحب القوات البرية من سورية، حتى بعد أن كرر الرئيس علانية، ولأشهر، رغبته في الانسحاب. وبدلاً من أن تتم محاسبته، برز بولتون كمنقذ لمؤسسة الأمن القومي، متشبثا بمطالبته بإبطاء الانسحاب السوري وربما إلغائه تماما.

لذا يجب أن يكون الرد الأكثر جدية على إخفاقات ترامب عبر حث الكونغرس على استعادة سلطته في صنع السياسة الخارجية والإشراف عليها. ولحسن الحظ، بدأ الكونغرس في التحرك بفضل بعض الأصوات التقدمية، مثل بيرني ساندرز وكريس مورفي في مجلس الشيوخ ورو خانا في مجلس النواب. وقد عارض مجلس الشيوخ في ديسمبر قرار ترامب الانسحاب. وبمجرد موافقة مجلس النواب، فستكون المرة الأولى التي يلجأ فيها الكونغرس إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 من أجل سحب القوات الأميركية من الأعمال القتالية في الخارج. الواقع أن إجراءات كهذه تقدم بديلاً حقيقياً لتهور ترامب. كما أنها تضع الأساس لتقييد الرئاسة الإمبراطورية في المستقبل، الأمر الذي يفسر تفضيل الإدارة للصرخات الفارغة عن اتخاذ إجراء ذي مغزى.

والواقع أن وراء المخاوف الإجرائية الضحلة التي عبر عنها كبار الديموقراطيين مواقف موضوعية تتناقض مع هدف السلام وأساليب الدبلوماسية.

فقبل قمة سنغافورة وبعدها، قاد شومر الديموقراطيين في مجلس الشيوخ للإصرار على مطالبة الولايات المتحدة «بنزع كامل للسلاح النووي، بطريقة لا رجعة فيها ويمكن التحقق منها « في شبه الجزيرة الكورية. لكن ترامب كان مخطئا حينها، وشومر مخطئ الآن. فجميع الخبراء متفقون تقريباً على أن كوريا الشمالية لن تتخلى، في المستقبل المنظور، عن كامل قدراتها النووية، التي تتيح للنظام البقاء ضد قوات هددته في الآونة الأخيرة «بالنيران والغضب». فالإصرار على نزع كامل للسلاح النووي سيؤدي إلى القضاء على الدبلوماسية، دافعاً بالأطراف إلى مواجهة نووية.

وحول الانسحاب من سورية فإن ردود فعل الديموقراطيين كشفت عن عدم جدواها الإستراتيجي فضلاً عن عدوانيتها. والآن بعد أن سيطرت على ثلثي البلاد، فإن الحكومة السورية لن تذهب إلى أي مكان، ولا يكاد يكفي بضعة آلاف من القوات الأميركية لردع إيران أو روسيا. ومن خلال منطق كبار الديموقراطيين، يجب على الولايات المتحدة بقيادة ترامب إما أن تشرع في تصعيد عسكري دراماتيكي في سورية، أو أن تتبع سياسة عقيمة تتمثل في تكليف عدد قليل من الجنود بأهداف طموحة للغاية.

وتكشف هذه الأحداث مدى انغماس بعض الديموقراطيين في النزعة العسكرية التي أنتجت عقودًا من الحرب إلى الأبد في كل مكان. ليس فقط العديد من الديموقراطيين يفضلون استمرار الحرب والعداء من دون نهاية، ولكنهم يعتبرون القوة العسكرية كمقياس حقيقي لانخراط أميركا في العالم.

ووفقاً للعقلية العسكرية السائدة في واشنطن، فإن القوة المسلحة هي اختبار للجدية الدبلوماسية - بينما الدبلوماسية الفعلية لا تساوي شيئاً. إذن، ما الذي يفسر القلق بشأن نية ترامب سحب بعض القوات من الشرق الأوسط ومتابعة التعاون مع كوريا الشمالية؟ الإجابة ليست لأن تلك التدابير تهدد أمن الولايات المتحدة. بل، على العكس من ذلك، لأنها قد تهدد بإثبات أن الأمن يمكن أن يتحقق، وأن النزاعات يمكن ان تحل، دون أن تكون الولايات المتحدة وقوتها العسكرية في قلب كل شيء.

بيد أن الغطرسة الديموقراطية سيكون لها عواقب وخيمة. فباتهامهم ترامب الاستسلام لكوريا الشمالية لمجرد الاجتماع مع زعيمها، جعل الزعماء الديموقراطيين من الصعب على الإدارة اتخاذ خطوات دبلوماسية مثل توقيع معاهدة سلام. وبعد الغضب من الانسحاب السوري، استعاد بولتون السيطرة على السياسة، تاركًا الانسحاب في خطر.

المشكلة هي أن زعماء الأحزاب والمثقفين يعارضون ترامب بطريقة خاطئة. فالأولى أن يدينوا نزعته العسكرية المتمثلة في الزيادة غير المبررة لميزانيته العسكرية، وتصعيده العنيف في الشرق الأوسط، وسباق التسلح الذي لا معنى له مع روسيا، وعقوباته الصارمة على إيران بدلاً من الإساءة اللفظية إليه. وبالنسبة للسياسة الخارجية، فإن أفضل طريقة لمعارضة ترامب هي معارضة الحرب. وهذه هي الطريقة الوحيدة لبناء سياسة خارجية أفضل بعد ترامب.

Foreign Policy

ترجمة: عبدالعزيز أبوحمرة

