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موسكو - الوكالات: اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان موسكو ستنسحب من معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة في غضون 6 اشهر واعتبر لافروف ان «ردنا على الانسحاب الأميركي من اتفاقية الصواريخ متناسق».

وأكدت الولايات المتحدة، الجمعة انسحابها من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، متهمةً روسيا بخرق نص المعاهدة الموقع في عام 1987 خلال الحرب الباردة. وردّت روسيا السبت بتعليق مشاركتها بالاتفاقية.

بدوره اعلن الكرملين ان روسيا علقت العمل بمعاهدة نزع الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، ردا بالمثل على قرار مماثل من الولايات المتحدة، وأوعز الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ببدء العمل على انتاج صواريخ جديدة، بينها صواريخ اسرع من الصوت. يذكر ان معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى تم التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في العام 1987.

من جانبها اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن اطلاق ناجح لصاروخ عابر للقارات من طراز RS-24 «يارس» من مطار بليسيتسك الفضائي شمال غربي روسيا، واصابة اهدافه في اقصى شرقيها. وذكرت الدفاع الروسية ان الرؤوس التدريبية للصاروخ اصابت اهدافها بدقة في ميدان الرماية «كورا» في شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي قاطعة آلاف الكيلو مترات.

وأضاف «تم اطلاق تدريبي قتالي لصاروخ عابر للقارات من منصة متحركة في مطار بليسيتسك الفضائي الصاروخ مزود بقسم قتالي برؤوس متعددة اصابت اهدافها في المنطقة المحددة في حقل «كورا» في شبه جزيرة كامتشاتكا».

من جهته اعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي الفريق اول اناتولي سيدوروف امس بأن المنظمة ستأخذ بالاعتبار في اعمالها المقبلة المخاطر التي قد تنشأ بعد تعليق واشنطن العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وقال سيدوروف لوكالة «سبوتنيك» ردا على سؤال حول مااذا كانت المنظمة ستأخذ بالاعتبار في تخطيطها العسكري المخاطر التي نشأت بعد 2 فبراير عندما اعلنت الولايات المتحدة تعليق مشاركتها في اتفاقية الحد من الأسلحة النووية «هناك ست دول اعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وبالطبع ستأخذ الدول الست بالاعتبار تعليق الولايات المتحدة العمل بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى».

