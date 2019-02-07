عربيات ودوليات

بروكسل - الوكالات: وقع حلف شمال الاطلسي «الناتو» ومقدونيا امس على اتفاق لانضمام مقدونيا للحلف لتخطو بذلك مقدونيا خطوة كبيرة لتكون الدولة رقم 30 بالتحالف العسكري.

الى ذلك يلتقي قادة دول الأطلسي الـ29 في لندن في ديسمبر المقبل لعقد لقاء خاص بمناسبة الذكرى السبعين لانشاء الحلف، حسبما اعلن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ امس.

وكتب ستولتنبرغ على تويتر ان العاصمة البريطانية «هي المكان المثالي للاحتفال بالذكرى السبعين لبدء التعاون العسكري على جانبي الأطلسي لأنها كانت المقر الأول للحلف في 1949».

ويأمل قادة الحلف في تجنب الدراما التي حدثت في قمة العام الماضي في بروكسل عندما شن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوما لاذعا على الحلفاء وخاصة المانيا، لعدم انفاقها بشكل كاف على الدفاع.

