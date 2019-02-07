عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي امس ان العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الاميركية ضد ايران فيما رفض المرجع الديني الأعلى في العراق آية الله علي السيستاني ان تكون بلاده «محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر».

وجاءت تصريحات عبدالمهدي خلال استقباله لمحافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي ومديري عدد من المصارف الايرانية بالاضافة الى محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق. ونقل بيان عن عبدالمهدي اشادته بتطور العلاقات بين البلدين الجارين مبينا ان شعب العراق عانى من الحصار ويدرك الضرر الذي يلحق بالشعوب من جرائه. ولفت عبدالمهدي الى ان العراق تمكن من دحر الارهاب بفضل قواته المسلحة وبدعم الاصدقاء وفي مقدمتهم ايران.

بدوره اعرب المسؤول الايراني عن امله بمزيد من التعاون بين البلدين في المجال المصرفي منوها بالجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار والازدهار الاقتصادي.

يذكر ان المصارف العراقية ملتزمة بعدم التعامل بعملة الدولار الاميركي مع المصارف الايرانية كما ان العراق لايستورد الغاز من ايران الا بعد حصوله على استثناء مؤقت من الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال ان جزءاً من القوات التي سيسحبها من سورية سيبقى في العراق لمراقبة ايران.

في غضون ذلك اعلن المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق رفضه ان تكون بلاده «محطة لتوجيه الأذى لأي بلد آخر». وقال السيستاني خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس، بمقره في النجف «العراق يطمح لأن تكون له علاقات طيبة ومتوازنة مع جميع دول الجوار وسائر الحكومات المحبة للسلام على اساس المصالح المشتركة دون التدخل في شؤونه الداخلية او المساس بسيادته واستقلاله». وأضاف ان «هناك حاجة ماسة الى اعادة اعمار المناطق المتضررة بالحرب وارجاع النازحين اليها بعد القيام بتأهيلها، ويجب ان يكون هذا من اولويات الحكومة وهو ما يسهم في تقليل خطر تنامي الفكر المتطرف في هذه المناطق مرة اخرى». وشدد السيستاني على ضرورة «تطبيق القانون على جميع المواطنين والمقيمين بلا استثناء، وحصر السلاح بيد الحكومة، والوقوف بوجه التصرفات الخارجة عن القانون».

وحذر السيستاني من انه «اذا لم تغير الكتل السياسية من منهجها في التعاطي مع قضايا البلد فانه لن تكون هناك فرصة حقيقية لحلّ الازمات الراهنة».

