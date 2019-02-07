عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: كشف مصدر عراقي ان الرئيس العراقي برهم صالح رفض احتجاجا من الرئيس الاميركي دونالد ترامب نقله احد المقربين من الأخير.

وقال المصدر ان الشخصية المقربة من ترامب اجرت اتصالا مع صالح لابلاغه بانزعاج ترامب من تصريحه الأخير فرد عليه صالح قائلا «يجب ان يفهم ترامب اذا كان شعاره اميركا اولا فينبغي عليه ان يحترم شعاري: العراق اولا وأخيرا». على ما نقلت امس وكالة «مهر» الايرانية عن المصدر العراقي الذي لم تكشف هويته.

وكان صالح رد على كلام ترامب حينما قال قبل ايام لقناة «سي بي اس» الأميركية ان جزءا من القوات التي سيسحبها من سورية سيبقى في العراق لمراقبة ايران.

الى ذلك اكد الرئيس العراقي امس، ان العراق يحرص على اقامة علاقات فعالة مع ايطاليا ودول الاتحاد الاوربي، مشيرا الى اتخاذ مسار بالانفتاح عربياً واقليمياً ودولياً. وقالت الرئاسة العراقية في بيان ان «رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل في قصر السلام ببغداد، امس، رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي والوفد المرافق له». واكد صالح، بحسب البيان، ان «تطور وتقدم العلاقات بين البلدين يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين»، مبيناً ان «العراق يحرص على اقامة علاقات فعالة وموسعة مع ايطاليا ودول الاتحاد الاوروبي عامة».

واشار الى ان «العراق اتخذ مساراً بالانفتاح في علاقاته عربياً واقليمياً ودولياً بعد ان حقق الانتصار على الارهاب».

من جهته جدد رئيس الوزراء الايطالي «دعم بلاده لجهود محاربة الارهاب، ورغبتها الجادة في تعزيز التعاون الثنائي»، معرباً عن «سعادته بزيارة العراق»، ومشيداً «بحالة الاستقرار التي تشهدها البلاد».

