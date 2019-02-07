عربيات ودوليات

القدس - موسكو- الوكالات: كشفت وسائل اعلام اسرائيلية ان الجيش السوري بدأ مؤخرا تفعيل المنظومة الدفاعية «اس 300» المضادة للصواريخ في وقت تتأهب فيه اسرائيل اي تصعيد محتمل من الأراضي السورية. وأظهرت صور التقطتها اقمار صناعية اسرائيلية 3 بطاريات دفاعية جوية من طراز «اس 300» روسية الصنع التي سلمتها موسكو الى دمشق في اكتوبر الماضي، وفق ما ذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية. وأشارت الصحيفة الى ان الأقمار الصناعية رصدت بطاريات الصواريخ في مدينة مصياف جنوب غرب مدينة حماة، وأن 3 منها اصبحت منتصبة، في حين تمت تغطية البطارية الرابعة بشبكة تمويه.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق هذه الصواريخ الروسية في وضع منتصب منذ وصولها من روسيا في اكتوبر الماضي بحسب الصحيفة التي ذكر ان ذلك قد يكون مؤشرا على تصعيد مقبل. ويشير بدء تشغيل بطاريات الصواريخ الدفاعية في سورية الى ان السوريين احرزوا تقدما في حل مشكلات تشغيل هذا النوع من البطاريات في وقت كانت اوساط اسرائيلية تحدثت ان هذه العمليات قد تستغرق وقتا طويلا.

على صعيد متصل دعت روسيا امس الولايات المتحدة الى سحب قواتها فورا من منطقة التنف ومخيم الركبان بجنوب شرقي سورية مؤكدة ان المخيم يعيش اوضاع انسانية مأساوية. وقال رئيس ادارة الدفاع الروسية الجنرال ميخائيل ميزينتسيف في تصريح صحافي في موسكو ان العديد من الاشخاص في الركبان لقوا مصرعهم نتيجة البرد والاصابة بامراض معدية مثل الحصبة والسل والامراض الجلدية مع غياب اي رعاية صحية.

واشار الى استمرار سيطرة القوات الاميركية بصورة «غير مشروعة» على منطقة مساحتها 55 كيلومترا مربعا محذرا في الوقت ذاته من معاناة سكان مخيم الركبان الواقع في هذه المنطقة من الحرمان وانعدام الكهرباء والوقود.

