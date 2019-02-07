عربيات ودوليات

القدس- الوكالات: حذّرت قيادة الجيش الاسرائيلي المجلس الوزاري المصغر(الكابينت) من تنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة بحسب ماذكرت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية على موقعها الالكتروني. وقالت الصحيفة ان تحذير الجيش لـ»الكابينت» سببه انهيار الخدمات الصحية في قطاع غزة والتي على وشك ان تنهار بشكل كامل. وبحسب «هآرتس» فان الجيش الاسرائيلي قدم تقريرا للكابنيت بهذا الشأن مبينا خلاله ان «أي عملية عسكرية في ظل هذه الأوضاع الصحية الصعبة قد تؤدي الى تدخل دولي لوقف تلك العملية». وترى قيادة الجيش الاسرائيلي انه «من الصعب شن عملية عسكرية واسعة بدون وجود حلول للأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها قطاع غزة».

وأشار التقرير الذي قدمه الجيش «الى وجود 6 آلاف جريح في غزة منذ مسيرات العودة التي بدأت مارس العام الماضي ينتظرون اجراء عمليات جراحية عاجلة ولكنهم لايجدون العلاج المناسب. وبحسب التقرير فان القطاع الصحي يواجه صعوبات بالغة ونقصا حادا في عدد الأطباء وخاصة الذين يعملون في التخدير. وأوضح تقرير الجيش ان «القطاع الصحي في اعقاب حرب 2014 لم يكن بهذا السوء».

على صعيد اخر كشفت حركة «حماس» امس عن دعوة مصرية جديدة لعقد لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة. وصرح عضو المكتب السياسي لـ«حماس» حسام بدران في بيان ان لقاء القاهرة سيجمع فصائل العمل الوطني لبحث مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني، وسبل اعادة الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام.

ويأتي الاعلان عن الدعوة المصرية في ظل زيارة وفدين من حركتي «حماس» والجهاد الاسلامي للقاهرة منذ اربعة ايام.

ومؤخرا قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدء مشاورات لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير بديلا عن حكومة الوفاق التي شكلت بالاتفاق مع «حماس» منتصف عام 2014.

